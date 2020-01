Un centenar de edificaciones en la costa de Cangas, pendientes de regularización

No es baladí la cuestión de los núcleos costeros en Cangas. Cerca de cien edificaciones están pendientes de regularización, aunque inicialmente aparecía 653 construcciones ilegales en un estudio que se había realizado en el mandato del Partido Popular, entre los años 2001 y 2015. Se trata de inmuebles situados en la franja de protección de los cien metros que de calificarse la zona como núcleo costeros regularizarían su actual situación. Lo que pretende Cangas es que se regularice una situación que en el litoral de Cangas está presente desde hace muchos años y para lo que la Ley de Costas dejó una puerta abierta, pero que es muy difícil de franquear.

Ahora mismo la inseguridad jurídica es absoluta. La Ley de Costas, a través de la Disposición Transitoria 1 dejaba abierta la posibilidad de la legalización, pero el Estado asegura que los núcleos que presenta el Concello no cumplen las condiciones de la famosa Disposición Transitoria 1, entre otras cosas porque no figuran en el planeamiento urbanístico; claro que el planeamiento urbanístico por el que se rige Cangas en la actualidad data del año 1994. En ese año, el Concello de Cangas no tenía planeamiento urbanístico que pudiese contener una delimitación den núcleos de suelo no urbano, contando solo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento.

En su decisión de recurrir, la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que otorga la razón al Estado en contra de los intereses del Concello de Cangas, el gobierno local tuvo muy en cuenta el voto particular de uno de los magistrados de la sala que entendió el caso, Julio César Díaz Casales. Entiende el magistrado que la sentencia se aleja del espíritu de la Ley de Costas y recuerda en su fallo que el Parlamento Europeo insta a las autoridades españolas a que revisen de forma urgente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas con el fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de las viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de costa, que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero. El gobierno local volvió ayer a hablar de la polémica surgida con los núcleos costeros a raíz de descubrirse que en abril de 2019 el abogado del Concello había comunicado a la Alcaldía y al concejal de Urbanismo en ese momento, Mariano Abalo, que no se había podido presentar el anunciado recurso de casación contra la sentencia del TSXG. Lo hizo por boca del propio Mariano Abalo y, sobre todo, para responder a los ataques del BNG. Explicó que por una parte sugiero dudas por parte del abogado del Concello respecto de si realmente estaba o no tramitado el recurso de casación, añade que en ningún momento de escondió esta cuestión, ya que estaban a expensas de una notificación definitiva del abogado. Señala que la Alcaldía puede acreditar a través de los correos electrónicos que el problema surge de una falta de comunicación y gestión entre el abogado del Concello y su procurador. También señala que el gobierno espera una decisión legal antes del 15 de enero y que la intención es trasladar la solución del problema al PXOM.

Después, Abalo (ACE) realiza una ataque al BNG. Recuerda que estuvo al lado de los que defendían el puerto deportivo en Massó y asegura que en Cangas ejerce de brazo armado del PP, mientras en España apoya al PSOE y Unidas Podemos. Recuerda que en el gobierno anterior ya ejerció el BNG un papel desestabilizador y que esta estrategia se agrava ahora, que está en la oposición. "Votó varias veces con el PP en los plenos. Que sea valiente y que, como en Catoira, presente una moción de censura con el PP", señala Abalo.