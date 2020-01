Avante! pide explicaciones y si no son convincentes tomará medidas

Avante! Candidatura Vecinal también se ha pronunciado sobre la polémica. Asegura esta formación política que de ser cierto que el alcalde y el concejal entonces de Urbanismo de Cangas conocían ya desde el mes abril de 2019 que no se había podido presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, los citados miembros del actual gobierno municipal deben ofrecer explicaciones. Considera Avante! que es muy grave la negligencia de no presentar el recurso, que se puede atribuir a un error imperdonable "del gabinete legal", pero que resulta inadmisible por puro cálculo electoral. Esta formación política mantiene que retrasar cualquier posibilidad de recurso de casación y que se ocultar esta información a los vecinos no se puede consentir.

Avante! considera que el actual gobierno municipal debe convocar una reunión con toda la corporación municipal y ofrece la explicaciones sobre todo lo que sucedió. Añade, también, que de no ser convincentes las explicaciones ofrecidas por el alcalde y el concejal Mariano Abalo, que ahora ostentaba cartera de Facenda, tomarán las medidas oportunas.