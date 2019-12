Un incendio arrasa una floristería de Moaña y su dueña sufre quemaduras al intentar sofocarlo

Moaña vivió ayer una mañana dura por culpa de un virulento incendio que arrasó un establecimiento comercial del centro urbano y causó quemaduras a su dueña, cuando trató de sofocar las primeras llamas. El suceso comenzó pocos minutos después del mediodía, cuando empezó a salir humo y una intensa llama del tejado de la Floristería Margarita, en el número 12 de la céntrica calle Concepción Arenal. En pocos minutos el humo era visible incluso desde Cangas y las llamas salían por el patio de la parte trasera del inmueble. En un primer momento la dueña -Margarita C.V.- trató de hacer frente al fuego, sufriendo quemaduras en manos y espalda. Después salió a la calle pidiendo ayuda y los vecinos cercanos fueron los primeros en actuar.

"Pasamos una manguera desde las casas de al lado para empezar a rociar el tejado y los vecinos del edificio de atrás tiraron cubos de agua", relata uno de los residentes en la zona que, como decenas de personas, estuvieron en la calle pendientes de todo el operativo.

La responsable del negocio se encontraba sola en el interior, pues su empleado está de baja. Fue trasladada al hospital Povisa en una ambulancia del 061 y a primera hora de la tarde se supo que había quedado ingresada, aunque aparentemente estaba fuera de peligro.

Unos 20 minutos después de las primeras llamas llegaron los Bombeiros do Morrazo, que acabaron movilizando cuatro efectivos y tres camiones: dos con bomba de agua y uno con escalera, pues la primera intervención fue sobre el tejado impidiendo el avance de las llamas. Y es que las tres casas siguientes comparten tejado con la floristería y entre ellas se encuentran dos viviendas y otro negocio. Al quedarse sin agua el primer camión tuvo que llegar el segundo de los Bombeiros do Morrazo para ayudar en el operativo. Sobre las 13.30 horas llegó también un camión del servicio de bomberos de Vigo con cuatro efectivos para ayudar en el operativo. Poco después se desplazaron también los técnicos de Protección Civil de Cangas, aunque finalmente no fue necesaria su intervención.

Antes de las 14.00 horas las llamas estaban extinguidas, aunque los bomberos rociaron toda la estructura durante dos horas más para evitar rebrotes en la madera carbonizada. Además del desván bajo el tejado, la planta alta del negocio también resultó dañada y, en menor medida, la planta baja o principal. Buena parte de las energías de los bomberos se centraron en evitar que los listones horizontales del tejado ardiesen dañando a las viviendas anexas. Desde los equipos de extinción entendían a primera hora de la tarde que no sería necesario derribar el tejado de la casa que se ubica justo al lado y en la que reside una familia de tres miembros.

La otra vivienda con la que la floristería comparte tejado cuenta con una familia de cuatro miembros. "No nos desalojaron. Nos enteramos de lo que ocurría cuando unos vecinos nos llamaron desde la acera para que saliésemos de casa, por si acaso", explicaban desde este inmueble. El riesgo en las últimas horas de intervención estuvo en la caída de cascotes desde el tejado a la acera por la presión de las mangueras. Casi dañan a dos operarios de Aqualia.

Las causas del incendio no están seguras a falta de una investigación de la Guardia Civil, aunque las primeras impresiones sitúan el origen del fuego en la tubería de la chimenea que pasa por las tres plantas del negocio, hasta salir en el tejado.