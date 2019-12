Tempus fugit: A medición do tempo (III)

Actualmente, a medición do tempo xa está ao alcance de todos e cada vez se fan máis prescindibles os cronómetros tradicionais, agás aqueles realizados en metais preciosos de altos prezos e consideración de xoias, materializando ou malintrepretando o dito inglés de que o tempo e ouro. Mais, apesar dos avances técnicos, da precisión, da minimización e sofisticación dos aparellos e incluso da teoría da relatividade, aínda non conseguimos mudar para nada o tempus fugit ou o carpe diem que acuñaron os romanos. En Galicia non houbo unha tradición reloxeira constatable mais as exposicións de reloxos antigos do Concello da Coruña e a do pazo Quiñones de León en Vigo, sen dúbida conforman mostras de interese para os amantes do tema

Os reloxos de Massó

Cando a firma Massó abre a sua factoría de Cangas en 1941, dota a esta de dous reloxos, un interior e outro de catro esferas ubicado na torre do edificio e cunha función máis ben ornamental e de referencia. Mais o reloxo que marcaba as quendas de traballo, facendo soar a buguina, ubicábase no interior da nave central, nunha das columnas férreas que sostiñan o teito. Hoxe, ainda resiste, inactivo, mais acusando, paradoxalmente, o paso dun tempo do que noutrora era o dono. Este reloxo foi feito e instalado pola coñecida firma de Vitoria "Viuda de Murua", unha antiga fábrica de campás e reloxos mecánicos fundada en 1860 por Lecea e Ignacio Murua e que como empresa familiar acabaría pechando en 1991. Para a montaxe dos reloxos, importaba, como a maioría das existentes en España, as maquinarias de Suiza e adaptábaas aos requerimentos do lugar no que se ían instalar.

O carillón da Caixa de Aforros

Moi coñecidos e recoñecidos foron os carillóns que esta entidade de aforro adoitaba colocar, a imitación da casa central, nalgunhas das sucursais das vilas da provincia. Cando a Caixa inaugura no 1968 o novo e polémico edificio-torre (daquela o máis alto da vila) por se ubicar no solar da Capela do Hospital, este dótase na sua parte máis alta cun reloxo-carillón a imaxe e semellanza do de Vigo. Debido ao seu estrito mantemento e correcto funcionamento, pronto se habería de converter no referente horario da vila, emitindo por catro altavoces a "Alborada de Veiga" ás oito da mañá, o "Ángelus" ás doce do mediodia e a "Negra sombra" no luscofusco. Nos últimos tempos xa só escoitabamos estas melodías de cando en vez, soando só a "Negra sombra" ata que a suxerencia veciñal deixou de sonar.

Debido aos constantes vaivéns que sufriu esta entidade ultimamente, foinos imposible recabar datos sobre este carillón, apuntándonos un experto que o seu mantemento e programación se facía via telefónica desde a central. Sobre estes carillóns bancarios tamén se fixo moi popular o dito de que so adoitaban dar as horas e as medias, pero non os cuartos, que só os daba con fianza... Tamén nunha tarde, semella que a melodía que emitía o reloxo era o "Eu chorei, chorei...", e alguén a relacionou deseguida co tema dos preferentistas. Este reloxo-carillón de Cangas, de procedencia suiza, foi suministrado pola firma madrileña "La Unión Relojera Suiza" a quen lle agradecemos a atención dispensada nas pescudas coas que nos remitiron á adquisición do mesmo pola empresa construtora do edificio, a suxerencia da entidade. Esta empresa reloxeira fora creada en 1923 polo xoieiro francés Alexander Grassy para facilitarlle aos reloxeiros suizos os servicios de representación, distribución e reparación de reloxos da que carecían en España. Actualmente, e despois de mudarse ao local fundacional, esta empresa segue ubicada no nº 1 da Gran Vía madrileña e no seu sótano alberga un Museo de Reloxos cunha notable colección de pezas de manufactura alemana, inglesa e francesa dos siglos XVI al XIX.

Para rematar este paseo polos marcadores do tempo cangueses só nos queda aludir á firma Pedro Pagán de Vigo que se encargou de colocar o reloxo eléctrico da Praza de Abastos da prestixiosa fábrica suiza Moser Baer e do mantemento e reparación dos aparellos do quiosco e da excolexiata. O apelido Pagán está vinculado á reloxería desde 1921, data na que instalou o seu primeiro taller en Cartaxena. Na década dos 40 instálase en Vigo cun establecemento de reloxería e xoiería e desde os anos 60 ampliaría a súa oferta aos sistemas de reloxería industrial.

O último reloxo que reseñamos é o da parroquial de Aldán de factura recente con sistema eléctrico e sonería o que só puidemos saber que foi encargado na Coruña polo que debemos supoñer que é da fábrica de reloxos (a piques de pechar) "Pharorek" cuxo nome quixo imitar unha procedencia alemá e así evitar malentendidos pois antes disto, a fábrica chamábase "Pardillo", apelido do fundador. Aínda que sen esfera, a parroquial de Coiro tamén conta cun dispositivo electrónico que activa os toques das campás e sinala as horas e as medias.

E como curiosidade etnohistórica, reproducimos un poema que atopamos gravado nas pesas de pedra dun vello reloxo de torre:

"Non pases por ver a hora

no reloxo desta torre

que o reloxo que ti desexas

hai xa tempo que non corre.

Y fose moito mellor

que vises con impaciencia

que as miñas horas só son

para contar a túa existencia"

*Investigador e historiador