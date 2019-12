Cangas no ha recibido "ninguna solicitud", pero reforzará el operativo de seguridad

Desde el Concello de Cangas reconocen que las fiestas navideñas en locales privados y con fines lucrativos deben cumplir los requisitos legales y de seguridad, y que no deben competir con los establecimientos del sector que cumplen la ley y generan puestos de trabajo, pero también que en el registro municipal no se ha presentado ninguna solicitud de ese tipo. "Ni para fin de año ni para la noche de Reyes", aseguraba ayer el alcalde, Xosé Manuel Pazos, aunque todavía podrían presentarse en los próximos días. No obstante, el regidor da por hecho que no habrá movimientos y que, si los hubiera, el Concello se daría por enterado pero no dará permisos si incumplen la normativa.

En todo caso, el regidor cangués ya adelanta que se reforzará el "operativo de vigilancia y seguridad" para las fechas con más actividad nocturna del año, como son Nochevieja y Reyes. Además de los profesionales y voluntarios del Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil, se ampliará la presencia de efectivos de la Policía Local y se contará con apoyo de la Guardia Civil en materia de seguridad, orden público y prevención de incidentes. Pazos apela a la sensatez y la responsabilidad de la ciudadanía para que estas fechas transcurran con alegría y diversión, pero sin incidentes.