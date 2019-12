O Concello ten aberta convocatoria para contratar, en substitución, un técnico de Turismo

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra publicou, con data 18/12/2019, o anuncio da convocatoria do proceso de selección dirixido á contratación en substitución de un técnico/técnica de Turismo do Concello de Cangas con previsión de lista de agarda. O período de presentación de instancias é de 10 (dez) días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no taboleiro (http://cangas.sedelectronica.gal/board//) polo que o primeiro día hábil foi o 19/12.

A contratación realizarase na modalidade de contrato laboral de duración determinada coas cláusulas específicas do contrato temporal de interinidade, polo tempo de duración da ausencia da traballadora substituída para a prestación de servizos como técnico/ técnica de turismo e coas retribucións da praza que se substitúe e no seu réxime (xornada completa de 37,5 horas semanais de luns a venres). Ás persoas seleccionadas seralles de aplicación o Acordo regulador das condicións de traballo do persoal ao servizo do Concello de Cangas.

Coas aspirantes que tendo superado o proceso selectivo, e pola nota final non acaden praza, confeccionarase un listado para cubrir as baixas ou renuncias que se puideran producir entre o persoal que si resultase seleccionado, así como para cubrir as necesidades futuras.