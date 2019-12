Avaricia, lujuria y muerte, según Teatro del Norte

"De las cinco historias que componen el Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, de Ramón Valle-Inclán, la compañía Teatro del Norte se ha fijado en dos para componer su último trabajo: Ligazón y La rosa de papel". Hoy llega a Cangas (21.00 horas) dirigida por el prestigioso Etelvino Vázquez.

"En el retablo de la avaricia, de la lujuria y de la muerte los hombres van y vienen, motas de polvo revueltas por las corrientes hondas e indomables del instinto radical: hambre, sexo, riqueza, dominio, superstición y agorería. En oposición, la presencia e imperio constantes de la mujer, creadora-estructora, fuerza irresistible, ciega naturaleza, fuente mezclada de bien y de mal. Ulises y la Traviata, reflejados en los espejos cóncavos del Callejón del Gato, dan lugar a un afilador y a una encamada, dan lugar al esperpento".

Dirigida por Etelvino Vázquez, la adaptación de dos de las cinco historias que componen el Retablo de Ramón del Valle-Inclán se representa a las nueve de esta noche en el Auditorio de Cangas por la prestigiosa compañía Teatro del Norte. "Cada una de las cinco historias vio la luz en una fecha concreta y se han representado en múltiples ocasiones de forma separada. Sin embargo, tiene ingredientes comunes que las unen: el amor, el deseo, el caminar por los pecados capitales, la miseria, la superstición...", señalan los críticos.

Ligazón narra el encuentro pasional entre una mujer y un afilador en una venta que mezcla el erotismo con la prostitución y la violencia: "Una gargantilla de aljófares, para quien tanto tiene, nada representa. De perderme que sea en carroza y para salir de cuidados. Con una gargantilla aún no me ciego, y antes me doy a un gusto mío para perderme". La rosa de papel es la historia de una mujer que está en su lecho de muerte y le preocupa que su marido utilice los ahorros de su vida para beber. Pero el marido, una vez fallecida, sentirá una atracción por el cuerpo de su mujer nunca vivida antes: "Inerte en la caja, desoyes las rutinas de este mundo político. Me sobrepongo a mi dolor y digo: ¡Solamente existe la nada! No asustarse, vecinos, es el credo moderno"

Etelvino Vázquez, fundador de Teatro del Norte en 1985 como "un grupo de encuentro, un espacio de investigación y de búsqueda en torno al hecho teatral", toda una referencia del teatro asturiano, dirige este montaje que se estrenó en julio en la Semana del Teatro en Siero y en el que, además, actúa junto a Cristina Lorenzo, Cristina Alonso y David González, con María Alonso como cantante. En el Auditorio de Cangas el pase es a las nueve de la noche y las entradas (5 euros) estarán a la venta en las taquillas desde dos horas antes del inicio de la función.