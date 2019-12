Recuerdo de Sebastián Juncal

No es para mi fácil escribir estas palabras en recuerdo del que fue mi amigo y alcalde de nuestro ayuntamiento. Porque Sebastián Juncal Currás fue alcalde de Moaña pero sobre todo fue un vecino que quería a su pueblo, a sus vecinos, que trabajó de manera incansable para mejorar sus condiciones de vida y que su mayor preocupación era dejar las cosas mucho mejor que cuando el empezó a ser alcalde. Y lo consiguió. Moaña creció esos años en población, en riqueza, en industria, en trabajo, en calidad de vida? Sebastián siempre estuvo volcado al servicio de los demás. También en su condición de empresario, ya que llegó a ser vocal de la Cámara de Comercio de Pontevedra y de la Confederación de Empresarios de Pontevedra.

Su mujer y sus hijos notarán la tristeza de su ausencia, pero pueden estar orgullosos de lo que hizo por Moaña, orgullosos de su humanidad, de su sencillez y de que era "buena gente". Yo le estoy agradecido de todos sus consejos mientras fui alcalde, que los daba con la generosidad de quien lo único que quería era lo mejor para su pueblo. "La política no es como se entra, es como se sale" me repitió. La política no son los honores y las alegrías con las que uno llega a ella, la política es la dignidad con la que se sale de la misma. Era una afirmación de sus arraigados principios. Y Sebastián salió de la política con la dignidad de una persona honrada y trabajadora, con el recuerdo de las obras que hizo, de los colegios que se construyeron, del trabajo que en su época se creó. Gracias Sebastián por todo ello, gracias por tu ejemplo y que la Virgen del Carmen, de la que eras tan devoto, te ayude ahora en tu navegación hacia lo eterno.

*Concejal y presidente del PP de Moaña.