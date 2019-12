O apalpador adiántase a Papá Noel

O apalpador gañoulle pola man a Papa Noel, ao que se espera esta noite en moitos fogares. Esta personaxe da tradición galega adiantouselle e onte xa estivo visitando aos máis pequenos dos tres concellos do Morrazo, nunha ruta que o levou a estar no Centro Social do Mar de Bueu pola mañá e a visitar pola tarde Moaña e Cangas repartindo landras, música e sorrisos.

A visita do apalpador, auspiciada pola Deputación de Pontevedra, serviu como prólogo á Noiteboa e como un dos actos máis sinalados dentro da programación de nadal destes días. Aínda así hoxe agardase igualmente a Papa Noel: o Concello de Moaña bríndalle unha recepción na planta alta da praza de abastos a partir das 16.30 horas, con xogos, photocall e incluso unha nevarada; mentras que en Bueu estará no Centro Social do Mar a partir das 17.00 horas. Toda unha demostración de ubicuidade.

A programación de onte nos tres concellos incluíu ademais un obradoiro con chocolate e tortas en Bueu, impartido pola Asociación Cultural Costumes de Cela, ou espectáculos de música e baile tradicional polas rúas de Cangas con Lembranzas da Ría e Peis D'Hos.

Hoxe unha das actividades máis sinaladas será na parroquia bueuesa de Cela, onde Retrouso volveu a xuntar a un grupo de veciños que esta tarde e mañá irán polos principales lugares cantando o tradicional Bando do Nadal.