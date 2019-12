La corporación moañesa no puede celebrar el pleno del jueves por falta de secretario

El pleno ordinario del mes de diciembre, que cierra el año a nivel político, debería celebrarse en Moaña este jueves, día 26 de diciembre. Sin embargo, la alcaldesa no pudo convocar a la corporación al carecer el Concello de secretario municipal. El anterior responsable de este cargo se trasladó a Las Palmas el 20 de noviembre. La Subdelegación del Gobierno autorizó el nombramiento en funciones de la técnica de recursos humanos por un plazo máximo de un mes.

Tras concluir ese plazo todavía no se destinó a Moaña a ningún secretario. El ejecutivo local se dirigió a la Vicepresidencia de la Xunta para solicitar el traslado de un interino a Moaña, mientras no cuente con un secretario fijo. Hasta que esto no se consume no se podrá celebrar el pleno de diciembre, que seguramente se convoque a comienzos de enero. Entre los asuntos que quedarán pendientes durante unas semanas está el nombramiento de la calle 1ª Travesía de As Barxas con el nombre de Arturo Garrido García, histórico aparejador del Concello que falleció hace un año.