Un barco de pesca trae a Bueu a los tres vecinos de Ons que aún seguían en la isla

El matrimonio formado por Cesáreo Pérez y Victoria López y otro isleño, conocido como Pepe de Miro, ya están en Bueu para pasar la Navidad junto a sus familias. Un barco de pesca de Bueu, el "Peque J." se encargó de traerlos ayer a tierra y desembarcaron en el puerto de Beluso poco después del mediodía. Se adelantaron un día al transporte previsto desde el Parque Nacional Illas Atlánticas, que preveía traerlos hoy. "El mar estaba tranquilo y no hay necesidad de arriesgar vidas. Ahora solo queda el personal del parque y el farero", explicaban ayer desde la dirección del espacio protegido.

Pese a ello entre los isleños y la Asociación de Veciños e Amigos de Ons persiste el malestar por lo sucedido el viernes, cuando Cesáreo y Victoria no pudieron embarcar en una lancha de Parques Nacionales a pesar de tener permiso. "Eso no se le hace a nadie. Lo de que el mar estaba mal es una excusa, si incluso saltó del barco una persona que tiene problemas en una pierna. No se puede dejar encima del muelle a un matrimonio de 80 años y a la pobre Victoria llorándole al patrón para que los llevase", argumenta Pepe de Miro, también marinero. Asegura que además que cinco minutos antes de ese embarque frustrado se produjo otro relevo de guardia, esta vez con el personal del faro de la isla. "Embarcaron y desembarcaron sin ningún problema e incluso estuvieron hablando sobre el muelle", afirma este isleño.

Ayer un barco con base en el puerto de Beluso, el "Peque J.", cuyo patrón Manuel es familiar de Pepe de Miro, fue a Ons a largar aparejos y aprovechó para traer a los tres vecinos a Bueu. De este modo ya no esperaron a que hoy acudiese a recogerlos una lancha de Parques Nacionales. "El mar estaba hoy [por ayer] peor y pudimos embarcar sin problemas", cuentan los isleños. Un coche de Parques Nacionales acudió previamente a la vivienda de Cesáreo y Victoria, en Pereiró, a recogerlos y a llevarlos al muelle, donde les ayudaron a embarcar poco antes del mediodía de ayer. "Estoy seguro de que una persona de la isla no le haría lo que le hicieron a Cesáreo y Victoria, ya fuese de Ons, chino o de cualquier otro sitio la persona que se quedase en tierra", concluye Pepe de Miro.

Ahora mismo en la isla solo permanecen para pasar las navidades el vigilante de guardia de Parques Nacionales y el farero.