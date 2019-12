La asociación vecinal quiere estar en el Patronato Illas Atlánticas

La Asociación de Veciños e Amigos de Ons reclama al Parque Nacional una explicación "veraz" de lo sucedido el viernes. A pesar del video distribuido el sábado recalcan que en el momento en el que se pretendía hacer el traslado "el mar no estaba bravo, había viento, pero no tanto como para dificultar el embarque. De hecho si embarcaron esas dos personas, también podían hacerlo ellos", afirman desde la directiva. Denuncian que el patrón de la embarcación no ofreció ninguna explicación ni comunicó que se volvería a por ellos hoy. "Se limitó a sacar del barco sus pertenencias y a afirmar que no los llevaría a tierra", dicen.

El colectivo vecinal reconoce que el personal del parque nacional "siempre que puede presta este servicio u otros, como trasladar a vecinos con mobilidad reducida, pero a veces hay personas dispuestas a romper esta buena relación". La presidenta, María José Pérez, insiste en que este tipo de incidentes sirven para reivindicar la presencia de los vecinos en el Patronato Illas Atlánticas y presentarán un escrito reclamando su reunión.