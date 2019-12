En la antesala del cambio

Cambio y evolución es lo que ha significado el año 2019 para Dental Forte, expertos en odontología que para el próximo año tienen un plan novedoso para sus pacientes en Cangas y demás lugares.

El Dr. J. Santos, director clínico, explica varios ejes fundamentales. El primero de ellos es la especialización. "En la clínica hemos siempre apostado por especialistas en cada área clínica y por puestos de trabajo fijos. Esta estrategia nos permite ofrecer una relación muy estrecha con el paciente, de conocimiento exhaustivo y de confianza, y así podemos prestar siempre la mejor atención personal y clínica." Pero esto lleva asociado un reto, y es el de la necesaria formación constante. Un profesional médico en Dental Forte debe conocer y estar al día en nuevos procedimientos, nuevas vías terapéuticas, técnicas y tecnología aplicada. La medicina es una ciencia, y como tal, está en permanente avance. Como ejemplos, este año han nacido las unidades de Odontopediatría, Pacientes Especiales y Tecnología. Gran parte de los avances se encaminan hacia el uso intensivo de la tecnología médica, lo que supone pericia, más especialización y constante reciclaje. Dicha tecnología no es solo la moderna aparatología que el paciente observa, sino que también son complejos sistemas de software para la virtualización y digitalización, para diagnósticos precoces o tecnología en materiales revolucionarios y mucho más sostenibles. En Organización también hemos implementado avances. La clínica tiene en su misión empresarial un objetivo primordial, con la salud y la seguridad como protagonistas lo que hace que las labores de Esterilización e Higiene sean un pilar fundamental. Hemos ampliado a tres el número de sistemas de autoclave, y definido un puesto de trabajo específico para acometer todo el riguroso control y ejecución de la esterilización.

Dental Forte afirmar que no solo son cambios, sino evolución, porque son definiciones que se incluyen en los principios y paradigmas desde su nacimiento en 1998. "Cuando me comprometí en 1997 a buscar la excelencia para ofrecer a los paciente, sabía que estaba ante un camino constante, de esfuerzo y superación, pero que se ve recompensado día a día con los resultados clínicos y con tantos pacientes felices y satisfechos con su salud bucodental." Así lo expresa en Dr. J. Santos, recordando sus inicios en Cangas hace más de 20 años. Visitando la clínica se puede observar claramente que estos cambios, notables, se realizan de forma planificada y pausada porque son una evolución natural hacia la era tecnológica en la que nos adentramos.El año 2020 se presenta como un hito único y especial en la odontología, pero no solo canguesa, ya que la clínica espera tener una mayor repercusión. Todo nace de la idea que en 2018 tuvo la dirección de Dental Forte. "Queremos acercar a nuestra villa lo mejor de la odontología moderna en el siglo XXI, profesionales y medios",indicaba la directiva. "Hace ya casi dos años que nació este proyecto que ahora estamos ejecutando, que se plasma en unas instalaciones muy amplias, modernas, cómodas y sorprendentes, en las que cada persona encontrará su espacio perfecto." En este momento no se desvelan más detalles, pero solo con acercarse a la clínica se puede notar que algo importante se está construyendo." Lo único que os podemos decir es que todo lo hemos pensado para los pacientes y profesionales, que acudirán a Dental Forte a vivir una experiencia única, ¡con todos los sentidos!"Haciendo balance de 2019, en la clínica nada sería como es si no es "gracias a los pacientes que nos regalan su confianza y nos dejan que cuidemos de su salud". Tampoco sería lo que es sin los profesionales que los acompañan. "En la clínica nos sentimos orgullosos de los profesionales que formamos parte del proyecto y agradecidos porque siempre han ofrecido el compromiso y la constancia que portamos en nuestro ADN odontológico".

Como siempre, la clínica quiere mandar un mensaje de esperanza y de ilusión para el 2020, pero sobre todo "queremos enviar a todos y cada una de las personas que han participado con nosotros, nuestro agradecimiento y reconocimiento". Feliz Navidad y Feliz 2020