El PP afea al bipartito que destine más dinero a protocolo que a atender necesidades básicas

La edil del PP de Cangas, Dolores Hermelo, criticó ayer al bipartito por escudarse en las exigencias del Plan de Ajuste aprobado por los populares para no realizar inversiones en necesidades básicas y, sin embargo, destinar partidas cada vez más grandes a "atenciones protocolarias y representativas" y a gastos para edificios y otras construcciones. En concreto Hermelo exhibe varias facturas reparadas por Intervención sobre estos aspectos, por importes de 27.610,60 euros en el primer caso y 10.371,67 euros en el segundo.

"Es la realidad de Cangas. Gastamos cada vez más dinero en atenciones protocolarias que en mantenimientos, inversiones o mejoras en el transporte", apunta Hermelo. La edil del PP añade que "en lo que no se ve pero es necesario solo se gasta lo justo".

Entre las necesidades que el PP reclama atender se encuentra por ejemplo un bibliotecario para que la biblioteca municipal pueda abrir durante un horario más amplio en periodos de exámenes de los jóvenes del municipio. "No tenemos para un bibliotecario, pero podemos pasar el plan de ajuste por el forro para contratar limpiadores; no tenemos para arreglar los puntos de luz fundidos en los caminos, pero sí para alquilar sillas cuando tenemos muchas propias", lamenta Hermelo. En el mismo nivel se queja de que el gobierno local asegura que no tiene fondos para solucionar el problema de filtraciones de agua en el local de ensayos que denuncia desde hace tiempo la Banda de Música Bellas Artes, "pero sí que tenemos para pagar por un fin de semana el espectáculo Defensa da Vila". Alerta de que a una de las empresas que organizó este evento se le abonaron 25.000 euros, en una factura reparada por el departamento de Intervención.

Ante estos datos, desde el PP afean al bipartito que "no se canse de repetir que no pueden gastar en Cangas por culpa del Plan de Ajuste solicitado por el PP en el mandato 2011/2015". Dolores Hermelo recuerda que esta medida no se adoptó porque el PP tuviese ganas de "enredar" en ese momento, sino porque se encontró un Concello "que no tenía dinero ni para pagar la nómina del personal".

Bibliotecario

Desde el PP insisten en que es necesario más personal para la biblioteca municipal "aunque nos digan que no tenemos ni para pipas" y piden que no se siga gastando dinero en otros asuntos con reparos de Intervención "porque parece que la excusa del plan de ajuste solo funciona para algunos gastos, pero no es genérico para todos".

En estos momentos la biblioteca municipal de Cangas abre entre las 8.30 y las 21.30 horas entre semana. Los sábados está abierta solo de mañana, entre las 10.00 y las 13.00 horas, y los domingos y festivos permanece cerrada.