Al mal tiempo, Navidad

Aunque el temporal obligó a aplazar algunas actividades de Navidad, la comarca contó ayer con una sucesión de eventos. Los alumnos de las escuelas de música celebraron sus festivales, así como los usuarios de Afamo. Estudiantes de institutos de Bueu recaudaron fondos para Adicam y los belenes de Berbetaña y Benigno Soage, de Cangas, abren sus puertas.

La sucesión de temporales que azotan la comarca, que alcanza hoy uno de sus días de más viento y lluvia, está haciendo mella en la programación navideña de O Morrazo, pero ni el viento ni la lluvia son capaces de paralizar por completo el espíritu propio de estas fechas. Así, ayer se sucedieron las actividades en distintos rincones.

La mañana tuvo a Bueu como protagonista con una gincana solidaria en favor de Adicam que pusieron en marcha los alumnos de los institutos Johán Carballeira e Illa de Ons. Las Anpas ofrecieron chocolate caliente al alumnado participante. Se recaudaron 300 euros entre los alumnos de los dos institutos. A mayores, los colectivos de padres realizarán también una donación según los puntos conseguidos en las pruebas por los participantes.

Al mediodía se celebraron eventos sociales como el pincho que compartieron los trabajadores y la corporación de Moaña, después del homenaje a los jubilados durante este año.

La música fue la protagonista indiscutible de la tarde. Primero con el Festival de Afamo. La coral compuesta por integrantes del colectivo de familiares de enfermos de alzheimer actuó en el salón de actos del colegio Reibón, de Moaña. Estuvieron acompañados por alumnos del propio colegio y dirigidos por el mestre gaiteiro Xavier Blanco.

La última hora de la tarde contó con los conciertos de las escuelas de música en varios puntos. Así, la Escola de Música de Moaña celebro su "Concerto de Nadal" en el salón de actos del IES As Barxas. Actuaron varias agrupaciones del centro. Estos alumnos ya habían protagonizado, el 5 de diciembre, los actos previos al encendido oficial de las luces en el municipio.

En el Auditorio de Cangas actuaron en su concierto navideño los alumnos del Conservatorio Profesional y la Escola de Música. El grupo de guitarras interpretó "Belle", de L. Warde. La Big Band, por su parte, interpretó las obras "Canastita bonita", de Matt Harris; "Let it snow", de S. Cahn y J. Styne; "Jingle Bells", de J. Pierpont y "Rockin´around the Christmas tree", de J. Marks".

El concierto en Cangas continuó con el coro infantil y juvenil, cuyos componentes interpretaron "You rise me up", de B. Graham y R. Lovland"; así como "Let us sing, jubilate deo!", de G. Gilpin.

La orquesta del Conservatorio cangués puso sobre la escena la obra "El lago de los cisnes", de Tchaikovsky; y "White Christmas", de I. Berlin. Finalmente, el coro de adultos interpretó "Ausencia", de J. Prats; y "Niño Dios d´amor herido", de F. Guerrero.

Los eventos de ayer se completaron con la presentación de la alfombra floral con motivos navideños confeccionada por la Asociación Cultural de Alfombras de Bueu. El acto contó con unos villancicos interpretados por la Coral Polifónica de Bueu y con la presencia de alfombristas llegados desde distintos puntos de Galicia.

Por su parte, los grandes belenes más reconocidos de la comarca ya están abiertos. Ayer abrió sus puertas el Belén de Francisco Martínez, de la céntrica calle Berbetaña, de Cangas. Se abre al público desde 1951 y siempre con un diseño distinto.

El nacimiento de Berbetaña tiene más de 300 figuras en una superficie de 24 metros cuadrados. Cada tres minutos se completa un ciclo de día y noche que permite ver el juego de luces que siempre programa su autor. En el diseño de este año, Francisco Martínez recuperó las murallas que no exhibía desde el año 2006 y que tienen una altura de 60 centímetros. Podrá visitarse hasta el 6 de enero entre las 17.00 y las 20.30 horas.

Otro de los grandes belenes de Cangas, el de la calle Benigno Soage 12, también tiene abiertas sus puertas. En 30 metros cuadrados, este nacimiento es obra de José Barreiro Iglesias, que sigue con la tradición pese a sus 84 años.

Aplazamientos

No todos los eventos se pueden celebrar. Con las consecuencias de la borrasca "Elsa" todavía encima, la comarca recibe hoy a la ciclogénesis explosiva "Fabien" que supondrá una alerta roja marítima y alerta naranja en tierra. La situación no puede ser peor para las actividades de Navidad que se programan al aire libre aprovechando las vacaciones de los escolares. Así, el concierto infantil previsto para esta tarde en Moaña dentro del Programa Rechouchíos queda aplazado para el jueves 26 a partir de las 18.00 horas.

En Cangas se suspendieron todas las actividades previstas para ayer al aire libre. Se pasan al viernes 27 de diciembre. Son los obradoiros de Navidad que organiza Adicam en la Casa da Bola, el espectáculo de danza oriental de Margarita Outeiral en la Praza da Palma, la chocolatada en la Casa da Xuventude y los espectáculos por calles y plazas de Lume de Karoso.