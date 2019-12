La alcaldesa de Moaña anima a comprar en el comercio local

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, no falló a su tradición de publicar un bando por Navidad deseando "Bo Nadal e próspero Ano Novo" a todos los vecinos. Además, les pide que aprovechen las fiestas para consumir productos locales. "Estaremos a animar á economía máis próxima e axudando á viabilidade do noso sector pesqueiro e as explotacións agroalimentarias. Estaremos xerando riqueza de país", señala en el texto. Asimismo, pide que se apueste por productos etiquetados en gallego para ser "solidarios" con los comerciantes que juntaron "calidade con autoestima na promoción da nosa lingua".

La regidora defiende que el comercio local cuenta con "produtos de calidade e a mellor atención", y recuerda que si los regalos se compran en la villa se garantizarán puestos de trabajo en el territorio. Finalmente, Santos desea que los vecinos disfruten de las fiestas como un lugar de encuentro, celebración y alegría en el que no debe faltar "a solidariedade coas persoas que máis problemas padecen".