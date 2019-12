Míriam ferradáns "Este libro é todo contención, o que non se di é tan importante como o que aparece"

Míriam Ferradáns Ferradás volta hoxe a casa. A poeta, natural do lugar de Bon, presenta hoxe "Agosto", un novo poemario editado por Apiario en formato "plaquette". A presentación, organizada pola Librería Miranda, será na biblioteca Gonzalo Torrente Ballester de Bueu, ás 20.30 horas e autora estará acompañada de Ismael Ramos e Antía Otero. Nos últimos anos Míriam Ferradáns vén de recoller unha importante cantidade de recoñecementos: dúas veces gañadora do Premio Rosalía de Castro de Cornellà de Llobregat (2013 e 2014), Premio Francisco Añón con "Deshabitar unha casa" (2016), Premio de Poesía Pérez Parallé con "Nomes de fume" (2016) ou gañadora do Certame Manuel Leiras Pulpeiro de Mondoñedo por "Do tacto" (2016), entre outros.

- Estamos en decembro, ao pé de rematar o ano, e presenta un novo poemario que leva por título "Agosto". Hai algún simbolismo na escolla dese mes cálido para darle título a este poemario?

-Agosto máis que un tempo é un lugar, un espazo. Hai dous momentos recollidos na plaquette, un indeterminado e outro o propio mes que lle dá título. En agosto a vida e a plaquette precipítanse e nada volve ser o mesmo pero non é un libro cálido, non o pretende.

- Son unha ducia de poemas, editados en formato "plaquette" como acaba de dicir. Este traballo editorial é unha especie de adianto doutro de maior extensión ou dalgunha maneira urxíalle sacar á luz estes novos textos?

-Son unha ducia de poemas coma se fosen un ramo. Agosto é unha ofrenda e polo tanto non hai máis alá del, de feito, orixinalmente era máis longo e tras un proceso de simplificación moi complexo para min, quedaron estes textos. En canto ao da urxencia, nunca tiven e agardo non ter nunca ese sentimento nin na escrita nin á hora de publicar. Foi unha escrita demorada, xurdiu así e tiven a sorte de que Apiario quixera publicalos. Senón terían quedado gardados.

- Os textos parecen xirar ao redor da perda, da ausencia das persoas que xa se foron. Sei que este verán perdeu a unha persoa moi querida para vostede. Influiu iso na concepción de "Agosto"?

-Non, "Agosto" xa estaba escrito. De feito xa existían as primeiras probas da plaquette nese momento pero é certo que todas as perdas teñen algo común: o baleiro, a sensación de desorientación, reubicar os sentimentos, as palabras, buscar un lugar do que volver a partir.

- As primeiras críticas destacan que nesta ocasión a súa escrita caracterízase pola contención e pola depuración da linguaxe. Unha sobriedade que tamén está presente no deseño editorial do poemario. Era a mellor maneira de abordar algo tan sensible como a perda?

-Creo que o libro é todo contención. Busquei o xeito de deixar moito espazo ao lector, parecíame interesante que o que non se di sexa tan ou máis importante que o que aparece reflectido nos poemas. Supuxo un esforzo como dicía antes de simplificación. Ou como alguén me dixo estes días un "hard-work simplicity" co que busquei tensar as palabras, o seu significado, tensar ao lector con xiros inesperados pero sen grandilocuencias. En Apiario conciben o libro coma unha pequena peza de arte na que non só é primordial o contido. Son edicións moi coidadas nas que buscan o equilibrio interior-exterior. Mauro Trastoy, o deseñador da plaquette é escultor, fixo un traballo marabilloso.

- A portada reflicte un tulipán, un elemento tamén presente nos poemas. Que lle fixo fixarse nesta flor?

-O azar. Logo desveláronse coma un auténtico motor de emocións e de reminiscencia, son o símbolo do libro, eles vertebran os poemas, a súa violencia, a súa decadencia.

- Este é o seu terceiro poemario publicado despois de "Deshabitar unha casa" e "Nomes de fume". Como cre que ten evolucionado a súa escrita neste tempo?

-Percibo a necesidade cada vez maior de depurar os poemas ata límites obsesivos. Cada palabra está medida, pensada, procuro a emoción, a complicidade dos anteriores pero exíxome máis como escritora, xa non me vale o que me valía, ou non me vale do mesmo xeito. "Agosto", por exemplo, é prosa poética e foi difícil o cambio dos ritmos, a fluidez?pero concebinno así antes de ser papel e iso supón unha evolución, incluso un risco, para min.

- Acostumouse xa a sensación de "espirse" emocionalmente ante o resto do mundo a través dos seus poemas?

-A cita que abre a plaquette, de Christian Bobin, recolle a esencia da resposta: "Hablar de verdad, es amar, y amar de verdad, no es brillar, es arder". Acabei por entender que o lector é libre e fará a súa lectura, a súa propia interpretación. Hai unha vertixe antes de publicar que se move no terreo da dúbida sobre esta cuestión sempre. Procurei a honestidade por riba de todo, eliminar a banalidade dos textos, da historia. Creo que este libro está escrito desde o silencio. Esa contradición.