Música para cerrar el curso

Los estudiantes del Conservatorio y de la Escola Municipal de Música "Mestre Inocentes Camaño", de Cangas, rematan el primer trimestre del curso con dos conciertos hoy y mañana en el Auditorio. Por su pate, la Escola de Música de Moaña ofrece el viernes su concierto de Nadal en el IES As Barxas. Será un repertorio de clásicos de Navidad.

Con la llegada de la Navidad vuelven los conciertos de música de los alumnos de los diferentes centros musicales. Los del Conservatorio y de la Escola Municipal de Música de Cangas se suben hoy y mañana al escenario del Auditorio Municipal. Hoy será a partir de las 19:00 horas con los alumnos de la Orquesta de cuerda, que interpretará "Canzona" y "Shoe Symphony". Le tocará el turno después a los alumnos de Música y Movemento de 4 y 5 años que tocarán "Lego Diego"; y a los de 6 y 7 años, con "Xa veñen os nenos". El concierto concluye con el Grupo de violonchelos y un repertorio compuesto por las piezas "Cello Stomp" y "Un día de maio"; además del Grupo de percusión, con "John Lennon Holiday Medley" de John Lennon y Yoko Ono. El viernes será el segundo de los conciertos, a partir de las 20:00 horas con el Grupo de guitarras, que tocará "Bella"; la Big Band con "Canastita bonita", "let it snow, let it snow", "Jingle bells" y "Rockináround the Christmas tree"; el Coro infantil y juvenil que cantará "You rise me up" y "Let us sing jubilate deo!"; la Orquesta, que interpretará "El lago de los cisnes" y "White Christmas" y el Coro de Adultos, que cantará "Ausencia" y "Niño Dios dámor herido".

En Moaña, la Escola Municipal de Música ofrece su conceito de nadal este viernes, a las 18:00 horas en el IES As Barxas. Actuarán la banda infantil con los temas "Mickey Mouse March" y "Let´s rock"; la Banda juvenil, el Grupo de metal, el de saxos y el Gran coro