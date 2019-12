La banda Los Naipes actúa el sábado en el MoMo y The Bo Derek's el domingo, en A Fointe do Galo, en Cangas

Toño Lopez, Óscar Avendaño, Andrés Cunha y Mauro Comesaña forman la banda viguesa Los Naipes, que este sábado actúa en el local el MoMo, de Cangas, en una sesión vermú, a las 13.00 horas y con entrada gratuita. Los cuatro componentes son amantes de los blues, el rock&roll y otras artes. Óscar Avendaño integra también la banda The Bo Derek's que el domingo actuará A Fonte do Galo Rock and Roll Bar. Será a las 20.00 horas con una entrada de 5 euros. Esta banda es la conjunción de Avendaño con los hermanos Lorre (Jorge y Rufus) dando salida a su vertiente más pub-rockera.