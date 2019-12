Economía pone como ejemplo de construcción con madera el centro de salud de Moaña

La Consellería de Economía firmó con el Colegio de Arquitectos de de Galicia (COAG) un convenio de colaboración para promover el uso de la madera en la construcción y entre los proyectos que promueve y que reflejan este compromiso cita tres centros de salud, entre ellos el de Moaña. Los otros dos son los de A Laracha y O Porriño. La firma la realizó el propio conselleiro de Economía, Francisco Conde, en una visita que el jueves realizó en Vigo a las obras de rehabilitación de un edificio con estructura de pino de tea, de Arrobake Arquitectos, que recibió asistencia técnica del CIS Madeira.

El acuerdo con el Colegio de Arquitectos tiene como objeto la puesta en valor de la madera estructural como material de calidad alternativo en la construcción a través del diseño de actuaciones conjuntas para difundir sus ventajas sociales, ambientales y económicas; colaborar en la transferencia de conocimiento mediante asesoramiento mutuo y promover la formaicón y divulgación de productos.

Entre los proyectos que promueve la Xunta para fomenatar el uso de l madera, destaca los de esos tres centros de salud, aunque en el caso de Moaña no concreta si se trata del proyecto del nuevo centro de salud en Sisalde, que no fue presentado aún al Concello. El gobierno había remitido hace unos meses un boceto con un diseño encargado desde el mismo Concello, pero no ha vuelto a tener respuesta de Sanidade. Los otros poryectos a los que alude la Xunta son la escuela infantil A Galiña Azul del Concello de A Estrada y actuaciones realizadas en las instalaciones de la Xunta en San Caetano.