A la Banda le tocó el premio

La Banda de Música Bellas Artes de Cangas recibió ayer en un emotivo acto el premio de la Asociación Cultural Cacarexo de Coiro, que entrega anualmente. Numerosas personas se dieron cita en el Centro Cultural de Coiro para este merecido homenaje.

En un acto que parecía no tener fin, la Asociación Cultural Cacarexo hizo entrega a la Banda de Música Bellas Artes de Cangas su premio anual. La junta directiva de este colectivo cultural de Coiro decidió hacer entrega de su galardón a la mencionada agrupación musical por la contribución y la puesta en valor de la música en sus distintas dimensiones. Cacarexo considera que la Banda de Música Bellas Artes es embajadora de Cangas y patrimonio cultural de la historia de este municipio. Y es que quién no bailó algún día al son de esta agrupación, quién no se sentó a escuchar actuar a la banda un día de fiesta en las alamedas o atrios de Cangas.

Fue un acto lleno de emotividad que estuvo conducido por Chelo Lagoa y animado por la Banda de Gaitas de Tromentelo, que tocó dos piezas al principio y dos al final. El numeroso público asistente también pudo ver una exposición de fotografías antiguas cedidas por Fran Iglesias y Andrés Rodríguez, que fueron ambientadas por Xaquín Camaño.

Antiguos miembros de la Banda de Música Bellas Artes, tanto músicos como directores, como Carlos Graña y Alfredo Sánchez Murcia (este último dirigió la agrupación entre 1995 y 2003). También intervino el artista Camilo Camaño y en representación de la Asociación Cultural Cacarexo intervino Ángel Martínez. Por último, le tocó el turno a la presidenta de la Banda de Música Bellas Artes de Cangas, Laura Fernández, que en un discurso muy emotivo agradeció el premio del colectivo cultural de Coiro. Este gran acto terminó con la actuación de 2 piezas de la Banda de Música Bellas Artes de Cangas, dirigidas por Humberto Camaño. Sara Jiménez cantó la famosa "Negra Sombra" y dejó a todos con un escalofrío. Cerró el acto el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos.