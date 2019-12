Bueu se viste de gala

Bajo el título de "Nadal sostible" Bueu presentó su programa de actividades desde este fin de semana hasta el 12 de enero, una apuesta que se quiere articular en torno al respeto al medio ambiente, con obradoiros, música, cine, magia y actividades deportivas, además de las visitas de los Reyes Magos, Papá Noel y O Apalpador.

Una fiesta infantil y una verbena nocturna para festejar la entrada en 2020. Esas serán las principales novedades del programa de Nadal que el Concello de Bueu presentó ayer en un acto que contó con la presencia del alcalde, Félix Juncal, así como de los concejales Silvia Carballo y Xosé Leal, además de representantes del tejido comercial del municipio. El cambio de año comenzará, pues, a las 11.30 horas en la carpa instalada en el exterior del Centro Social do Mar con una celebración infantil a beneficio de las Anpas y continuará a partir de la 1 de la madrugada en el mismo lugar, con la música de la orquesta Distrito 7.

El programa, desarrollado a través del lema "Nadal sostible", quiere suponer una apuesta por el respeto al medio ambiente, algo que se refleja, según manifestó el concejal de Cultura, Xosé Leal, en actividades como los obradoiros (los días 21 y 27 de este mes, y el 3 y 4 de enero a partir de las 11.30), dedicados al trabajo con el reciclaje y la concienciación medioambiental como ejes. Habrá asimismo otros obradoiros gastronómicos bajo el título Lambenadal, dedicados a la elaboración de dulces como nevadiños, sopas de burro cansado, chocolate y torta, etcétera. Serán los días 23,26 y 28 de diciembre y el 2 de enero en la primera planta de la plaza de abastos.

Del 23 de diciembre al 3 de enero habrá un campus multideporte dirigido a niños de 6 a 12 años con actividades como balonmano, bádminton, hockey o pruebas de orientación. será en el pabellón Pablo Herbello. La música también tendrá un protagonismo especial, con música de taberna en los locales del centro (domingo 22) y de Banda do Río (domingo 29). Además, el 20 habrá Festival de Panxoliñas en Meiro, el 22 Festival de Panxoliñas de la Asociación contra el Cáncer en el Centro Social do Mar, el 28 un concierto de Fuzzo en el astillero de Banda do Río y una ruada de la Banda de Música y un concierto de Galifunk Brass el 4 de enero.

Los actos comenzarán ya mañana, con el concierto de Corales "Xa chega o Nadal", la firma de libros de Luis Davila en la Librería Miranda y un partido solidario de balonmano, continuando el domingo con el concierto solidario del Coro Gospel Vida en el Centro Social do Mar.

La atención de los más pequeños estará centrada en la recepción a los Reyes Magos en día 5. Sus Majestades llegarán en embarcaciones tradicionales y protagonizarán a las 18 horas una cabalgata que recreará el mundo del mar. Papá Noel estará también por vez primera en Bueu el día 24 en el Centro Social do Mar. Y un día antes la visita será la de O Apalpador.

Otras citas ya clásicas de estas fechas son la Romería de Santos Reis (6 de enero) o el Trail de Cela (12 de enero). El programa se completa con el belén viviente de San Marcos de Beluso y la alfombra de Nadal en la Sala Domínguez Búa, una ruta motera con chocolatada el día 28 a cargo de Moteiros do Morrazo, el Festival de Nadal de Recordos da Nosa Terra (21), el Bando do Nadal de Cela de Retrouso (el 25), así como cuentacuentos, cine, magia y varias presentaciones de libros.