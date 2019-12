ACE y PSOE entierran el hacha de guerra en la reunión de gobieno tras su desencuentro

En la reunión habitual de los jueves, el gobierno local de Cangas templó gaitas. Con el alcalde presente, ACE y PSOE mantuvieron la compostura después de decirse algunas cosas a la cara, que siempre viene bien en estos gobiernos de coalición. Y es que se trataba de la reunión de gobierno de todos los jueves, pero se producía después de que el grupo municipal socialista hubiese puesto nombre y apellidos a su malestar en la coalición: Mariano Abalo. Aseguraba que las intromisiones de este concejal en los departamentos en manos de los socialistas estaba minando la confianza que debe primar en un gobierno de coalición. El PSOE llegó a manifestar que se tomaría un tiempo para recapacitar y después ver si seguía o no en el bipartito.

Ayer se templaron gaitas. No hubo un duelo al sol como se presumía, pero el PSOE expuso la situación, aunque no de forma ruidosa. Al parecer no fluye la información entre departamentos, que pretenden ser compartimentos estancos y ahí está el problema. Insisto, se templaron gaitas por razones de gobernabilidad de un municipio, porque, a veces, aunque sea en contadas ocasiones, se piensa en eso más que los intereses particulares de cada grupo político.

No hubo duras reprimendas ni puñetazos encima de la mesa con exigencias ni ultimatuns. En medio, el alcalde, tratando de poner mesura y de explicar políticas de coalición que son de primero de primaria. El portavoz socialista Hugo Fandiño también se mostró partidario a enterrar el hacha de guerra que por un momento había levantado su "tribu". Pero el mensaje está lanzado, que es de lo que se trataba. Así que en este primer pare de guerra no hubo heridos, solo concejales señalados con el dedo, que no necesitaron atención hospitalaria. Bastó con algodones y alguna que otra cataplasma para cerrar heridas. Eso sí, parece que se sale con la consigna que habitualmente utilizan los futbolistas y entrenadores: lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario. ¡Amén!