Obras estudia la expropiación de la finca ocupada por el cementerio ilegal de Coiro

Vuelven a fracasar las negociaciones con el propietario de la finca donde se ubica la parte nueva del cementerio de Coiro. El dueño de los terrenos exige 30.000 euros y el Concello de Cangas no está dispuesto a pasar de los 15.000 euros, según señala el concejal de Obras, Eugenio González (PSOE). No hay que olvidarse que se trata de una obra pública en terrenos privados y que otra de las alternativas es la demolición. Pero el gobierno local no opta, de momento, por esta vía. Está considerando como mejor fórmula la expropiación de los terrenos.

En este sentido, el edil de Obras está pendiente de un informe jurídico respecto a esta posibilidad. También se pretende realizar un estudio sobre el valor de los terrenos donde se levantó la ampliación del cementerio de Coiro, cuyos nichos son ilegales. Para este gobierno y para el anterior era prioritario desbloquear la situación actual, pero las negociaciones que primero tuvo el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) y ahora Eugenio González fracasaron por diferencias económicas. Por otra parte, la maleza tiene tomado este camposanto ilegal, que alberga alrededor de un centenar de nichos que fueron construidos por el Concello de Cangas hace más de una década en una finca colindante sin existir un acuerdo previo con el propietario, que denunció los hechos y al que los tribunales dieron la razón y paralizaron las obras.

La vía de la expropiación se considera las más rápida y también la más económica, teniendo el cuenta el precio al que están las parcelas en esa zona de Coiro. Se trataría de iniciar un expediente de expropiación, que también tiene el "riesgo" de acabar en el Tribunal de Justiprecio, pero que desbloquearía una situación que ya lleva vigente mucho tiempo y que está perjudicando a los vecinos de la parroquia.

Las contrapartidas exigidas por el dueño para desbloquear el asunto no fueron atendidas por los sucesivos gobiernos municipales. El actual negociaba la compra con la intención no solo de acondicionar un terreno que está abandonado y terminar los nicho para ponerlo a disposición de los ciudadanos. El gobierno considera también necesario abrir un nuevo acceso sin barreras arquitectónicas a todo el camposanto, al que ahora solo se puede entrar a través de unas escaleras empinadas y peligrosas para personas mayores o con problemas de movilidad.

Ya el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) señalaba en su fallo que desestimaba "la pretensión pecuniaria sustitutiva que por un importe de 31.395 euros". Mencionar que contra la citada sentencia del año 2007 no cabe interponer recurso ordinario alguno. La sentencia anulaba "la actuación material del Ayuntamiento de Cangas constitutiva de vía de hecho y condenamos al ente local a restablecer la situación vulnerada".