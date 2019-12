Pazos insta a Giráldez a darse "un baño de realismo" porque el BNG está en la oposición

"Mercedes Giráldez necesita un baño de realismo", señala el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, como respuesta a las críticas de la portavoz municipal del BNG en relación al Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) y a su tramitación sin tener en cuenta a los grupos ajenos al gobierno bipartito. "Desde la oposición no se gobierna, ni en Cangas ni en ningún lugar", reitera el regidor, y le recuerda que su papel es de control del ejecutivo y de hacer propuestas alternativas, si no les gustan las que hay, pero no el de gobernar, como considera que reclama la formación nacionalista, a la que recuerda que las "puertas del gobierno quedaron abiertas" por si deciden entrar a formar parte. Mientras eso no suceda, el BNG tendrá que continuar en la oposición y asumir su papel como tal.

Con respecto a la redacción del PMUS, el alcalde afirma que "en ninguna institución del mundo se negocia un documento" antes de elaborarlo, ni la oposición marca la línea de gestión, pues esa función no le corresponde, aunque quiere tranquilizar al Bloque anunciando que el Plan de Mobilidade "será debatido y consensuado" antes de llevarlo a pleno y sacarlo adelante. "Será en ese momento, y no antes" cuando se traslade a la oposición para que lo valore y sugiera lo que estime oportuno.

"Caudillismo político"

Con respecto a la controversia personal y las críticas que recibe de Mercedes Giráldez, Pazos le atribuye una "visión caudillista de la política" que él no comparte, y le recuerda que no es el "factótum total" del Concello para que le atribuya todos los males que ve en el gobierno municipal y lo responsabilice de cada asunto polémico. En ese sentido, asegura que él no anticipó nada a la prensa sobre el Plan de Mobilidade Urbana Sostible, sino que fueron los periodistas quienes lo consiguieron "buscando e indagando" por sus propios medios. "Me pueden acusar de muchos defectos, pero no de prepotencia", remacha el alcalde, molesto por las críticas recibidas en este asunto.