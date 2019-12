Cangas convoca o 13.º concurso de postais de Nadal para nenas e nenos de tres a 15 anos

O Concello de Cangas, a través da Rede Municipal de Bibliotecas, organiza o 13º concurso de postais de Nadal, para o que se establece unha única categoría para nenas e nenos de idades comprendidas entre os tres e os 15 anos. Os traballos versarán sobre o Nadal e farase alusión á biblioteca e ao mundo da lectura. Todas as postais deben ir identificadas na súa parte traseira cos datos persoais do participante (nome, apelidos, dirección, idade e teléfono).

O formato a presentar será en cartoliña A4 de cor ou branca e cada participante só poderá entregar unha única postal. O prazo de entrega comezou o día 2 e rematará o videiro 20 de decembro ao 20 de decembro do 2019- As postais presentadas a concurso estarán expostas na biblioteca dende a súa presentación ata o día de entrega de premios.

Haberá unha postal gañadora en cada unha das bibliotecas municipais, e cada gañador recibirá un lote de libros. A lista de premiados darase a coñecer o 14 de xaneiro do 2020. Ademais, de entre as cinco postais gañadoras seleccionarase unha, e esta será a imaxe do cartel que anuncie a seguinte edición do concurso.

Segundo establecen as bases, o Concello de Cangas resérvase a posibilidade de publicar as obras presentadas a concurso no momento que considere convinte. Neste sentido, o autor ou autora renuncia a calquera tipo de remuneración polos seus dereitos ao respecto, e o exemplar da súa obra que entregue a concurso quedará en propiedade do Concello de Cangas.