Nada cambió en el borrador del PXOM y ya está liada

Comprobamos que el Foro Social ya ataca abiertamente al borrador del Plan Xeral de Cangas. Lo define como especulativo y destructor del litoral. Este colectivo, cuya cabeza visible es Tiago Pérez, se había mantenido aletargado durante el pasado mandato y no cambió nada lo que había con lo que hay del Plan Xeral. Bueno, cambiar sí que cambió el concejal de Urbanismo, que ahora es socialista y se llama Hugo Fandiño. Antes ejercía el cargo la leyenda política de Cangas Mariano Abalo (ACE) y, a lo mejor, era más difícil atribuirle a él los calificativos que el Foro Social otorga al borrador. Es más fácil atizar a un joven político, que, además, pertenece a un partido de los clásicos, que atreverse con aquellos que son los padres de la criatura, de una criatura no nata, al que le queda un largo proceso aún de reuniones y alegaciones. Añadir, además, que ya se encargarán los políticos, unos y otros, de que no salga ningún PXOM adelante en Cangas. Todos lo saben.

Urgente el submarino

Eso de "fun a Vigo para ver Cangas" lo está cambiando Abel Caballero con las luces de Navidad. Es urgente lo del submarino en Cangas.