Leal atribuye los problemas del pabellón de Beluso a "defectos constructivos"

El gobierno local de Bueu asegura que los problemas de condensación y humedades que sufre el pabellón de Beluso se deben a "defectos constructivos" del proyecto ejecutado por la Diputación de Pontevedra y por el Concello cuando era alcaldesa Elena Estévez. El portavoz del BNG, Xosé Leal, recuerda que la obra fue inaugurada en 2007, poco antes de las elecciones municipales, y que el ayuntamiento no aceptó la entrega de la obra por parte de la Diputación hasta el año 2009. "Tuvimos incluso que efectuar mejoras hace diez años con cargo a los fondos del Plan E", señala Leal.

Esta misma semana el alcalde, Félix Juncal; el edil de Deportes, Ricardo Verde; y técnicos municipales estuvieron en las instalaciones para determinar cómo resolver esta problemática. Xosé Leal avanza que en 2020 se incluirá en los presupuestos municipales un plan de actuaciones en los pabellones municipales, que incluirá trabajos en Beluso y el cambio de cubierta en el de Bueu.

Leal reprocha a la exalcaldesa que se refiera a la piscina municipal como "obra faraónica". "Debería ser más cautelosa porque la que fue la obra estrella de su mandato, con una inversión de 688.000 euros, no se ejecutó según lo proyectado ni consta ningún modificado", dice el edil del BNG en relación al pabellón de Beluso. "Debe ser que fue por no gastar lo necesario o por no darle valor a la obra durante la ejecución, por lo que ahora los usuarios sufren problemas de muy difícil solución", reprocha.