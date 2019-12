José Suárez, a súa serie "Mariñeiros" e O Morrazo

José Suárez (1902, Allariz-1974, A Guarda). O máis internacional dos nosos fotógrafos. O profesional que soubo por a ollos de todo o mundo a singular paisaxe e costumes do Morrazo en "Mariñeiros". "O xenio traspapelado", como alguén afirmou. Insuficentemente valorado e respectado. A proba témola no Morrazo, onde a día de hoxe non hai un só lugar onde teñan a xentileza de proxectar as súas singulares fotografías. Instantáneas tomadas á beira do mar no 1936, inacabadas por mor da guerra, en Marín, Bueu, e Cangas. Imaxes recollidas por José Suárez nas ribeiras do Morrazo.

Viu ao mundo no seo dunha familia acomodada, e seguindo a tradición familiar, estuda dereito na Universidade de Salamanca, onde coincide co reitor da mesma, Miguel de Unamuno. Entre eles xurde unha grande amizade, traducida en colaboración mutua. Licenciado en Dereito, atopa o seu primeiro traballo no Concello de Salamanca como asesor xurídico. Pouco tardou en decatarse de que aquela profesión non cubría as inquietudes por el soñadas; de inmediato, troca a toga pola cámara fotográfica, a súa verdadeira paixón dende cativo.

Deulle dúas voltas o mundo como foto-periodista, na compaña da súa inseparable cámara. O amor pola fotografía adquiriuno dende moi cativo: aos 14 anos o seu pai regaloulle unha cámara por finalizar o bacharelato elemental. Outros, en troques, afirman que a cámara fíxoa el mesmo. Fose como fose, ese feito marcouno de por vida, foi o pistoletazo de saída dunha carreira exitosa como profesional no mundo da fotografía, pero ó mesmo tempo repleta de desgustos e atrancos ata a chegada da súa morte, feito que el mesmo fixo realidade o 5 de xaneiro de 1974, o seu derradeiro acto, consumado nun modesto hostal situado na Guarda.

Dende a sua época como universitario, José Suárez entablaría amizade con personalidades do mundo da Cultura; con Miguel de Unamuno, Maruja Mallo, Margarita Xirgú, Rafael Alberti, Ramón Pérez de Ayala, Carlos Velo, José Bergamín, Colmeiro, entre outros. Suárez era republicano, ao igual que o pintor Colmeiro, co que fuxiu a Portugal tras triunfar o golpe de estado protagonizado polo xeneral Franco: puxeron terra por medio e emprenderon camiño a Lisboa, onde colleron un correo con dirección á República Arxentina. Gracias a iso salvaron a vida, pero en troques sufriron un doloroso exilio que os apartou do seu país e da súa familia. A fuxida foi precipitada, ata o punto de que José Suárez, non poido despedirse debidamente da súa muller, María Santiago Mirat.

O retorno do exilio no ano1959 non lle foi nada ben: quedou totalmente illado e desconectado dos movementos de vangarda do mundo da arte xurdidos no exterior (dado o illamento sufrido). Isto truncou o seu recoñecemento internacional e levouno practicamente ao esquecemento. Cumpriu con prioridade o feito de atoparse novamente coa súa dona María, da que seguía namorado, transcorreran vinte anos dende a súa marcha forzosa o exilio; o reencontro foi breve e decepcionante: María alistárase nas filas da Falanxe. Tras este feito José Suárez sentiuse tremendamente decepcionado, agravándose aínda máis as súas circunstancias: escaseaba o traballo, e mesmo canles para divulgalo.

A partir dese momento Suárez tivo unha vida errante e inestable, incluso malviviu. Para subsistir fixo un pouco de todo, incluída unha viaxe a Mancha, onde repetiu o Roteiro de don Quijote. Cunha forte depresión regresa novamente a súa terra, pasa por Allariz, e ante tanta adversidade emprende a súa particular "peregrinaxe" por terras galegas, pernoctando en pensións asequibles, primeiro en Santiago, logo Ourense onde no 1967 deixa de facer fotos, e como final da súa longa viaxe sen rumbo, elixe a vila pontevedresa de A Garda. As dificultades económicas, o sentirse só e desamparado, o non recoñecemento do seu traballo, e mesmo pola presión que sobre el exercían as autoridades do momento; todo iso xunto provocoulle unha fonda ferida que o conduciu a toma de tan drástica decisión.

En abril de 1967 , expón "Mariñeiros", nun acto organizado pola entón Caja de Ahorros Municipal de Vigo, tanto na sala de exposicións desta entidade en Vigo, como no Museo Arqueolóxico de Ourense, acto prologado por unha carta escrita da man de Eduardo Blanco-Amor, para o catálogo da obra de Suárez [no recadro adxunto].

A serie de fotografía "Mariñeiros", realizada na súa totalidade na Península do Morrazo, foi unha das máis exitosas da súa carreira como fotógrafo. Serviulle para "abrir portas" e darse a coñecer. "Mariñeiros" é unha serie inacabada por mor do estalido da guerra do 36. "Mariñeiros", segue percorrendo os máis diversos lugares . No caso de Galicia o trato dado a este profesional é deficitario, por dicir algo. Só gracias a iniciativa dunha entidade bancaria, podemos puntualmente admirar esa colección fotográfica. Significativo é que en ningunha das poboacións do Morrazo, onde foron capturadas esas chamativas estampas, haxa hoxe un lugar onde poidamos velas e admiralas . Nada estrano, se temos en conta que non hai moito tempo nun local municipal do Concello de Cangas, e por parte do responsable do mesmo, non houbo o máis mínimo interese en expoñer parte da inmensa obra da fotógrafa, etnóloga, e escritora de nacionalidade norteamericana, que no seu día percorreu as rúas da Vila de Cangas, chamada Ruth Matilda Anderson (Nebraska 1893- Nueva York 1983), na súa dobre estancia en Galicia entre os anos 1924-1925 e 1926. A primeira co seu pai, Alfred Theodore Anderson, e a segunda na compaña da súa amiga tamén etnóloga, Frances Spalding.

Os comezos de José Suárez foran como ilustrador e fotógrafo na revista viguesa "Vida Gallega" no ano 1921. Expón en Madrid no1935 no Círculo de Bellas Artes, logo na Secretaría Nacional de España en París: por estes traballos deuse a coñecer a nivel europeo. No exilio traballou para as revistas arxentinas: "Mundial","Atalaya" e "Ciudad": estes traballos foron moi valorados no mundo da fotografía .Na mesma Arxentina publicou as súas fotos en "Galicia Emigrante" e "De mar a mar" que dirixía o seu amigo Luís Seoane, participou na "Historia de Galicia" de Otero Pedrayo. Traballou tamén para as recoñecidas revistas "Life" e "US Cámara". No 1946 trocou a súa residencia de Buenos Aires a Punta del Este (Uruguay), donde traballou na revista "Entregas de Licorme". Publica reportaxes en "La prensa de Buenos Aires" e o "Día" de Montevideo, xornal este que o manda a Xapón en dúas ocasións: 1953 e 1960, como correspondente, onde queda abraiado pola cultura nipona. No imperio do Sol Nacente, traba amizade co director de cine Akira Kurosawua, co que colaborou. Anteriormente visitara Sudáfrica, e India. Irrumpiu no mundo do cine dirixindo películas tanto na Arxentina como en España, onde foi responsable de "Cifesa". É curioso, dous dos grandes fotógrafos estranxeiros que visitaron Galicia, e concretamente as terras do Morrazo, Ruth Matilda Anderson, e Federico Patenalli en época posterior, teñen nos seus respectivos lugares de orixe uns arquivos espectaculares (a Hispanic Society of America, en Manhatan- Nueva York, no caso de Ruth Matilda; e do Museo de Fotografía Contemporánea, en Cinesello-Bálsamo, preto de Milan, onde depositou as súas fotos de Cangas Federico Patenalli). Fotos alleas aos seus respectivos países. Aquí, salvo o "apadriñamento" de certa entidade do sector bancario, que o fai puntualmente. Os responsables políticos a todos os niveis, en especial os do Morrazo, teñen a figura e obra de José Suárez un tanto esquecida, "traspapelada", como diría Juan Manuel Bonet, critico de arte e director do instituto Cervantes de París .

A última exposición fotográfica, organizada por el mesmo, realizouna en Ourense no ano 1971, na honra do que fora Reitor da Universidade de Salamanca, e amigo seu, o vasco Miguel de Unamuno. En 1988 é publicado un libro póstumo de fotos titulado "Galicia. Terra, mar, e xentes".

Interminable é o número de cidades que "colgaron" as súas fotos en todo o mundo, en España paseouse literalmente por todo o estado, de norte a sur, de leste o oeste. No estranxeiro, moitas foron as exposicións feitas con obra de J. Suárez, profesional con maiúsculas. Países como Portugal, Francia, Inglaterra, toda América Latina, Brasil, Sudáfrica, India, Xapón, EEUU, etc., foron testemuñas visuales da súa Arte.

Case na actualidade 2016-2017, fixéronse exposición, tanto en Madrid como en París, de "Ojos vivos que piensan". Ese título foi arrebatado da frase pronunciada polo poeta José Bergamín: "Cuando detrás del espejo de la cámara oscura hay unos ojos vivos que piensan". Logo desas presentacións, a colección, seguiu un periplo por diferentes lugares de España, Europa, América, e Asia.

Conclusión: Vai sendo hora que polas terras do Morrazo, xurda algunha iniciativa para que no futuro, poidamos dispor dun local axeitado onde proxectar a obra do "noso" fotógrafo José Suárez.

Que menos!

*Veciño de Cangas