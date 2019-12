Alfonso Zarauza: "A dureza do clima de Ons superou as nosas expectativas, dalle carácter e beleza á película"

A illa de Ons tivo durante os meses de outubro e novembro unha serie de visitantes especiais: actores, actrices, cámaras, técnicos... Todo un equipo de rodaxe para filmar "Ons", a quinta película de Alfonso Zarauza. A rodaxe vén de rematar hai uns días e o director fala con FARO acerca desta experiencia na illa bueuesa, que forma parte do Parque Nacional Illas Atlánticas.

- Vén de rematar a fase de rodaxe de "Ons", na que segundo me contan tiveron un intérprete máis que condicionou o traballo e que non estaba previsto nos títulos de crédito: o tempo meteorolóxico. Como foron estas semanas na illa?

-Realmente o clima foi determinante nesta rodaxe. Era algo que buscabamos, pero aínda así a dureza do clima sobrepasou as nosas expectativas. Rodamos baixo cinco temporais, foi algo extremadamente duro para os actores e o equipo filmar á intemperie durante longas xornadas e en lugares ben expostos como praias ou acantilados. Pero foi determinante para conformar o carácter e a beleza do filme.

- A pesar dos contratempos meteorolóxicos, logrou filmar ou captar o que desexaba?

-Si, estou moi feliz do que Ons e o seu clima de outono me agasallou. Só chegamos a cumplir dous días o plan de rodaxe que tiñamos previsto inicialmente, o resto das xornadas tivemos que ir adaptándonos aos condicionantes metereolóxicos. A miña primeira axudante, Lorena Vilas, chamaba un promedio de cinco veces ao día a Meteogalicia. Foi visitalos en persoa nada máis rematar a rodaxe para darlles as grazas.

- Entendo que a rodaxe dunha película supón tamén unha experiencia de convivencia cos intérpretes e equipo técnico ao longo de semanas ou meses. Pero supoño que neste caso foi moito máis intensa: ao final da xornada non se ían para as súas casas, senón que ficaban na illa de Ons. Como foi esa experiencia?

-Só podo dicir que foi unha experiencia marabillosa. Tiven a sorte de contar cun equipo xeneroso e ilusionado que tirou do carro en momentos duros. Os poucos habitantes da illa en outono formaban parte do equipo, ao igual que a estupenda xente de Parques Nacionais e os fareiros. Foi unha convivencia fermosísima. Este foi o máis poderoso dos agasallos que me levo nesta rodaxe, independentemente de cómo quede o filme.

- O título da película e o espazo da rodaxe danlle un claro protagonismo á illa de Ons. Que foi primeiro: o lugar ou a historia?

-Moi inicialmente escribira unha pequena historia que acontecía nun non-lugar aillado, pero todo comezou a ter sentido pleno cando nun dos primeiros borradores do filme achei a idea de Ons como espazo físico e conceptual da historia. Desde entón a idea do filme medrou e convertiuse en Ons.

- Unha película supoño que non se fai só nun guion ou nun estudo de montaxe, senón que o espazo pode influir de maneira decisiva. O traballo que vén de filmar en Ons é igual que o guion que tiña previsto antes de desembarcar na illa o 7 de outubro ou os condicionantes de Ons contribuíron a mudar a súa idea inicial?

-O clima e o lugar están constantemente suxeríndoche cousas que tes que captar. En Ons os espazos e as súas xentes constantemente están a aportar cousas. Por exemplo, nunha das máis importantes escenas ao final do filme, nun paseo con brétema decidimos meter a Careta, o cabalo de Pepe de Miro, o único cabalo da illa. Non estaba previsto que aí houbera un cabalo, pero automaticamente esa escea colleu unha forza inusitada co cabalo nela.

- Chegaron a sentirse aillados?

-Nunca sabiamos ben cando podíamos entrar ou saír da illa, falabamos a diario coa estupenda xente da navieira Piratas de Nabia, cos que fixemos máis de 30 viaxes ao longo de toda a rodaxe. As veces entraban actores que logo non podían marchar e ao revés. Ao rematar a rodaxe tivemos que quedarnos un día máis porque non podíamos saír polo temporal. Isto foi boísimo para poder celebrar a festa de fin de rodaxe en Ons. Foi o último agasallo que nos deu a illa.

- Como escolleron aos intérpretes principais, amais de Ons, para esta película?

-Son actores e actrices que coñezo ben. Para min están a un nivel tan alto como calquera dos mellores intérpretes de Europa. Nunca tiven dúbidas con respecto a eles. Melania Cruz é unha actriz en estado de gracia, traballa sempre coa sutileza e a verdade. A día de hoxe é moi probablemente a actriz máis interesante e poderosa do cinema galego actual. Morris é simplemente o máis grande actor do noso sector, 35 anos de traxectoria que falan por él. Anaël Snoek é unha actriz interesantísima no cinema belga e francés que traballa con directores de culto como Bertrand Mandico, co que fixo filmes tan importantes como "Les garçons sauvages". Xúlio Abonjo é o meu actor favorito do cinema galego, co que fixen "Encallados" e "Os fenómenos". Marta Lado é unha actriz sobria e profunda que fixo un traballo excepcional neste filme e ten moito que dicir no presente e no futuro. E Miguel de Lira, que dicir de Miguel? Xunto a Morris é o outro grande do noso cinema e o noso teatro, co que fixen xa catro filmes. Era o reparto que soñei desde o primeiro momento.

- Creo que os illáns tamén teñen a súa cuota de protagonismo. Nalgunhas imaxes se lle vía moi preto de Cesáreo Pérez, un dos habitantes máis coñecidos da illa. Como foi esa parte da experiencia?

-Toda a xente da illa formou parte do equipo desde o primeiro momento. Todos os que estaban na illa no outono traballaron por e para a película e cáseque todos acabaron saíndo nela. Formaban parte do equipo e foron esenciais, a xente do Acuña coidou de nós e nos alimentou toda a rodaxe. A xente de Parques portouse fenomenal con nós e facilitaron moitísimo as cousas, especialmente Luis e Agustín. Os fareiros foron moi xenerosos tamén e abriron as portas da súa casa para nós. Estou eternamente agradecido á xente de Ons, especialmente aos veciños. Rosa deixounos a súa casa nun momento vitalmente moi complicado para ela, foi dunha xenerosidade inmensa. Na peli poderedes ver a Cesáreo, a Pepe de Miro, a Victoria, a Palmira, a Manolo Acuña, a Manu?

- A rodaxe comezou en outubro, xusto despois dun verán no que a illa copou moitos titulares debido aos cupos e as reivindicacións veciñais. Seguiu de preto aqueles feitos e as petición veciñais?

-Por suposto, estou cos veciños da illa a morte. Penso que foi unha torpeza inmensa por parte da Xunta non ter en conta as reivindicacións dos illáns que conforman a paisaxe humana que forma parte da vida desa espléndida paisaxe natural que é Ons, á que temos que coidar e preservar.

- Agora queda a fase de montaxe e posproducción. Sabe cando será posible ver "Ons" na gran pantalla?

-Estamos en plena montaxe pero todo dependerá do festival no que fagamos a estrea do filme.

- Haberá posibilidade dunha preestrea ou premiere na illa ou en Bueu?

-Teño moi claro que vou facer un pase do filme na illa de Ons en canto sexa posible, para os veciños e veciñas, aos que tanto lle debo. Estou moi agradecido ao apoio recibido desde o Concello de Bueu e especialmente do seu concelleiro de Cultura, Xosé Leal, así como a Deputación de Pontevedra e de Parques Nacionais.