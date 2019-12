Un vecino de Tirán alerta del riesgo de caída de un poste de teléfono instalado en su terreno

Un vecino de la parroquia de Tirán alerta de que un poste de telefonía instalado hace un par de meses en su terreno se inclinó a los pocos días y amenaza con desplomarse sobre la vía pública de bajada a la playa de Videira. Denuncia que desde entonces ha llamado en múltiples ocasiones a la compañía de teléfono exigiendo que acudan a asegurar el poste ante el temor de que cause daño a alguien si se cae. "Se inclinó con los fuertes vientos de octubre. Ya no me importa quedarme sin internet, pero por lo menos que lo retiren, porque es un riesgo muy grande", lamenta.

El poste, que tiene más de 6 metros de altura, es de madera, y el propietario del terreno asegura que la compañía que los instaló y con la que contrató la línea no le hace caso. "Si cae arrastrará cables de teléfono y de luz", añade.

Justo esta semana un poste de alumbrado público de hormigón se desplomó sobre la terraza de una vivienda en Santa Marta (Darbo).