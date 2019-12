toño lópez y mauro comesaña "Siempre escaparemos de sonar perfectos, previsibles o con las asperezas demasiado limadas"

The Soul Jacket, a caballo entre Vigo y Val Miñor, cierran este fin de semana la gira de su disco "Plastic Jail". Para muchos es la mejor banda de rock sureño de España, aunque con este nuevo álbum buscaron otras sonoridades. Para despedir esta gira han escogido Cangas, con dos conciertos en Salasón, hoy a las 22.30 h y mañana a las 21.00 h.

- Cuando publicaron "Plastic jail" decían precisamente en FARO que en este disco hacían cosas que podrían parecer "impensables" para el grupo unos meses antes, en referencia la inclusión de nuevas sonoridades. Ahora que llegan al final de la gira de presentación, ¿qué sensaciones tienen y cómo creen que ha recibido el público este álbum?

-Toño López: La verdad es que la acogida ha sido muy buena desde que sonaron las primeras notas de "Plastic jail". La gente que nos sigue desde hace tiempo sabe que en cada disco nos gusta dar una vuelta de tuerca, introducir nuevas sonoridades, así que ya no se asustan tan fácilmente. Y para el público que nos ha descubierto con este último trabajo ha sido un buen acercamiento ya que creo que este disco tiene ese componente "pop" que hace que sea de más fácil escucha. Pero también y en definitiva, buenas canciones.

- No puedo evitar pensar en el título del disco como una especie de metáfora, identificar esa "cárcel de plástico" con el soporte físico de un disco. ¿Necesitaban de alguna manera salir de una zona de confort en la que se manejaban bien, como el rock americano, e incluir otras influencias de aire británico?

-Mauro Comesaña: Esta que tú dices es otra buena teoría de por qué nos decantamos por ese título, ¡pero es la primera vez que la oímos! La verdad es que casi cada persona lo entiende de una manera distinta y nos llama mucho la atención, nunca nos había pasado con otros discos. En un principio el nombre lo sugirió Jorge (guitarra) y nos gustó a la primera. Es muy evocador, tiene fuerza y a la vez encierra muchos significados. Está claro que desde un principio queríamos romper con el canon de banda de sonidos puramente americanos e incluir mas del rock & roll británico de finales de los setenta, como bien dices. Así que si el título evoca ese ansia de escapar de la "jaula" y volar libres? ¡perfecto!

- Sus distintos trabajos discográficos han sido recibidos con buenas críticas por parte de medios especializados a nivel nacional. Con esta gira han recorrido muchas salas fuera de Galicia, ¿qué respuesta encuentran por parte del público cuando "juegan fuera de casa"?

-[T. L.] La verdad es que después de tantos años girando ya hemos hecho una buena afición que afortunadamente sigue creciendo. Lo mejor de todo es que con mucha de esa gente que viene a vernos ha nacido una buena amistad así que cada vez que nos reencontramos el ambiente es de fiesta y claro ya sientes menos presión y en directo eso es cojonudo para que fluya la buena energía. Nos sentimos como en casa en cualquier lugar.

- Con la grabación de "Plastic jail" llevan ya 15 años tocando y actuando. Echando la vista atrás, ¿cómo valoran el camino recorrido?

-[T. L.] Todo es muy intenso en la música y el tiempo pasa volando: se amontonan los conciertos, los viajes, festivales, los ensayos, grabaciones, anécdotas, noches de fiesta, amigos, bandas... Para mi empezamos a tocar anteayer. Lo que es cierto es que hemos aprendido y crecido mucho como banda, hemos conseguido un sonido propio y eso se consigue con la experiencia que nos han dado todos estos años. No te planteas si llevas tanto o te queda cuanto, simplemente miras hacia adelante.

- Hablaban de que este álbum es una "evolución", pero no hacia donde dictan los cánones de la industria musical. ¿Por dónde se mueven los criterios innegociables de The Soul Jacket? ¿A qué no querrían sonar?

-[M. C.] Yo prefiero no cerrarme a estilos, porque en (casi) todos sueles encontrar talento y algo que te llama la atención si sabes pararte a escuchar. Lo que sí creo es que esta banda siempre va a escapar de sonar "perfecta". Perfecta en el sentido de aséptica, previsible o con las asperezas demasiado limadas? Con mucha música actual parece como si no quisieran asustar al oyente o hacerle pensar o sorprenderse. No sería feliz grabando un álbum donde todo está calculado al milímetro, el ritmo procesado, las estructuras y los tiempos de siempre, las voces perfectamente afinadas y corregidas con un programa digital... En definitiva, pienso que nunca haríamos música en la que no se sintiese con claridad que detrás del instrumento hay una persona de carne y hueso.

- Para este fin de gira han elegido el otro lado de la ría, en Salasón, donde ya han tocado en varias ocasiones. ¿Por qué han optado por cerrar la gira en Cangas?

-[T. L.] Salason es de esas salas que tienen "algo". Hemos tocado allí un montón de veces y hemos vivido noches memorables, le tenemos cariño, suena muy bien y tiene una afición rockera irreductible. ¿Qué más se puede pedir?

- Van a ser dos conciertos y creo que van a ser especiales porque incluirán algunos acompañamientos que no son habituales.

-[T. L.] Contaremos con los músicos que participaron en la grabación de "Plastic Jail". En el concierto del sábado estaremos acompañados por Diego Alonso y Toño Otero en los saxos, por lo que los temas alcanzarán mayor fuerza con los arreglos de metal. El domingo los invitados son Alfonso García "Eski" a la percusión y Oscar Avendaño a la armónica. ¡Ritmo a tope!

- ¿Y los repertorios?

-[T. L.] Serán shows diferentes aprovechando que contaremos con la ayuda de nuestros amigos. Además de los temas de nuestro último trabajo también repasaremos canciones de discos anteriores, algunas que ya hace mucho que no tocamos en directo y varias versiones.

- Después de estos conciertos de fin de gira, ¿qué hará The Soul Jacket?

-[T. L] La idea es sacar nuevo disco. Nosotros somos una banda de local de ensayo, necesitamos nuestro tiempo para pararnos y trabajar en nuevas canciones. Hay algunas ideas pero tenemos que ir dándole forma, tenemos que cambiar el chip de directo, volver a la rutina de ensayos y tomarnos las cosas con calma antes de dar el siguiente paso.

- ¿Habrá algún nuevo movimiento "impensable"?

-[M. C.] No podemos asegurarlo al cien por cien, pero si todo sale bien el nuevo disco será diferente a todos los anteriores por un motivo muy concreto y especial. No podemos adelantar más por ahora, habrá que esperar.