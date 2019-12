El detenido en Valencia por el "narcosubmarino" presta hoy declaración

El caso por el "narcosubmarino" interceptado el pasado 24 de noviembre en la ría de Aldán, en el operativo "Marea Negra" de la Guardia Civil y Policía Nacional en el que cayó un alijo de casi 4.000 kilos de cocaína, se retoma hoy en el Juzgado de Cangas. Está previsto que a lo largo de la mañana comparezca ante la jueza del Número 1 de Cangas, Sonia Platas, el sexto de los detenidos, que fue arrestado el lunes en el aeropuerto de Manises, en Valencia,y que se supone es el responsable de la droga, con quien se ponía en contacto Agustín Á.M. (el vigués que estudiaba en Madrid para piloto de aviación) por vía satélite. Este último de los detenidos también es vigués como Agustín Á.M. al que la investigación detuvo como el tercer tripulante que el mismo domingo 24 habría huído del cerco policial por el litoral de la parroquia de O Hío, cuando fue interceptado el "narcosubmarino" y se practicaron las primeras detenciones de los dos ecuatorianos , Roberto D.M y Luis Tomás B.M. , que iban a bordo del semisumergible. Agustín A. M. fue detenido junto a otros dos vigueses el pasado viernes 29 de noviembre, después de haber huído del interior del sumergible y permanecer escondido durante cinco días en una casa sin habitar en el monte de Punta Couso, en O Hío. Los cinco mdetenidos están en prisión por orden de la jueza.

La propietaria de la casa de Punta Couso sigue sin recibir noticias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que entraron en su propiedad con orden judicial. Espera que lo hagan próximamente. No obstante, afirma que en un teléfono que tenía antes, y que ahora apenas utiliza, tiene dos llamadas de un número oculto o privado.

La dueña manifiesta que no conoce para nada a Agustín Á.M. y comenta que esta vivienda de Punta Couso, metida en el monte, al final de la calle de As Tomadas, fue objeto de varios robos,. Tampoco descarta para nada que en algún momento entraran okupas. Los amigos que acudieron estos días a revisar cómo estaba la casa comprobaron que los muebles de importancia que se encuentran guardados en el garaje no fueron tocados para nada. la vivienda está en una zona bastante aislada, en el monte, y solo hay una casa al lado.

Por otra parte, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Simón Venzal, junto al teniete jefe del Puesto de Cangas, José Carlos Rodríguez, se reunieron ayer con el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos; y con el inspector jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, para trasladar el agradecimiento al Concello, Policía Local, Protección Civil y Servicios por su colaboración en los días en los que se participó en el operativo del "narcosubmarino".

Desde Cangas se pusieron los medios solicitados para el reflotamiento del semisumergible, en el que ayudaron también bateeiros de Aldán; y para achicar el agua de su interior para retirar los fardos de droga que portaba, 153 con casi 4.000 kilos de cocaína.