Un fuego en una vivienda de Moaña obliga a desalojar a cuatro personas

Los Bombeiros do Morrazo y Protección Civil de Cangas trabajan, esta madrugada, en la extinción de un fuego en una vivienda unifamiliar de Moaña. Las llamas se originaron poco después de la medianoche y sobre la 1.30 horas estaban controladas. La causa está en un escape del fuego de una chimenea. Los cuatro residentes en la vivienda todavía no estaban durmiendo y se percataron a tiempo para abandonar la casa ilesos. El incendio se produjo en el barrio de O Caeiro, en la parroquia de Meira. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Seprona y Policía Local que colaboraron en las extinciones con los Bombeiros do Morrazo, que movilizaron un camión.

Alrededor de las 2.15 de la madrugada, con la bomba del camión a punto de agotarse, acudieron en ayuda los técnicos de emergencias de Protección Civil de Cangas, con su propio camión contraincendios. El humo que salía de la vivienda seguía siendo intenso, aunque no había llama. Los equipos de extinción enfrían con agua todas las habitaciones de la casa para evitar un rebrote, mientras abren las ventanas para ventilar.

El ruido del dispositivo y el intenso humo alertó a los vecinos de la zona, que permanecieron en vela en la calle durante gran parte de la madrugada, pese al intenso frío.