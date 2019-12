El Concello convoca la mesa de seguimiento de Banda do Río

El Concello de Bueu ha convocado para esta tarde (19 horas, salón de plenos) la Mesa de Seguimiento para la Mejora Integral de Banda do Río, un órgano cuyo objetivo será el de consensuar las bases para un concurso de ideas sobre el barrio, y en el que están integrados los portavoces de los grupos políticos de la corporación, así como representantes de la Asociación Veciñal Banda do Río y de la Plataforma Veciñal da Banda do Río.

La mesa buscará hacer una amplia reflexión para lograr la mejora ambiental y urbana de todo el barrio, dotándolo de personalidad propia con elementos de mobiliario, señalización y tratamiento de superficies que den una imagen homogénea. Todo ello recogiendo la esencia de un barrio marinero, comercial y turístico.