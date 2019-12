Aspamsim celebra en Cangas el Día de la Discapacidad con percusión por la calle

La comarca celebra hoy el Día de las personas con Capacidades Diferentes con un acto a cargo de la Asociación de padres de minusválidos psíquicos do Morrazo (Aspamsim) que consistirá en recorrer diferentes lugares de Cangas, como Eirado do Señal, Reloj o Alameda nueva rcon una activida de percusión en cada uno de ellos. La actividad se prolongará de 18:00 a 19:00 horas y rematará en la Praza do Concello con la lectura de un manifiesto en el que van a reivindicar espacios sin barreras arquitectónicas y sociales, así como el derecho de inclusión en la sociedad. Como final de las actividades harán volar unos farolillos de luz.

Por otro lado, la Obra Social de CaixaBank destaca su impliación en Cangas, en particular, y en O Morrazo en general apoyando acciones como las de Aspamsim, "una entidad de referencia en la que desarrolla un gran trabajo", como el de "A maxiada música".

En Moaña, el PP muestra su apoyo a la iniciativa de José Carlos Martínez Coello que en el último pleno y para dar visibilidad da la discapacidad en el municipio pidió llevar a cabo alguna actuacion como la instalación de una apncarta en la fachada del Concello