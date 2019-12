Moaña, na entrega de premios "Youtubeir@s"

O Concello de Moaña, como organizador do programa "Youtubeir@s" xunto con outros 11 concellos, as 3 universidades e a Deputación de A Coruña, que busca o uso do galego na rede social de Youtube, participou na noite do venres na gala de entrega dos premios do concurso de vídeos e canles.Presentáronse 252 vídeos e os premios entregáronse nunha gala no Teatro Principal de Santiago, conducida pola actriz Patricia de Lorenzo, na que houbo música de Manu TF e grafitti de Iria Fafián, e a que acudiron a técnica de Normalización Lingüística de Moaña, Paula Soto e o edil do ramo Aldán Santamarina, que entregou o premio ó Mellor Canle, xunto coa concelleira de Normalización da Baña. Na categoría de Vídeo-Facermos gañóu "O radón: malos modías para un gas nobre". En Vídeo-Opinarmos, "Como se forma un cantil, o exemplo de Santa Mariña de Augas Santas"; en Vídeo-Cantarmos, "O queimaserebros"; Mellor Canle foi para "Aquel-e"; Creatividade, "Cativos na cociña"; Eficiencia comunicativa, "Rosalía ft. Rosalía Malaxente"; en Calidad técnica "Os novos-Quero fugir" e Lingüística, "21 días improvisando". Na Proposta youtubeira gañou "Flow to Toxo".