El PP pide modificar el proyecto de mejora del vial de Beluso-A Rosa

La portavoz del PP de Bueu, Elena Estévez, solicita que el gobierno municipal proceda a la revisión del proyecto de recuperación del espacio público y mejora de movilidad peatonal de la EP-1302 Beluso-A Rosa-Cabo Udra. Señala que en este proyecto, que fue presentado en la comisión informativa de esta semana, no aparecen ni aceras ni sendas peatonales, lo que supone una falta clara de medidas de seguridad para las personas. Además dice que se elimina el aparcamiento que hay en la iglesia para convertirlo en una "zona de convivencia" en la que se colocarán "unos arbolitos" más dos bancos corridos de piedra de 10 metros y uno de 15 que invadirán el trazado natural del vial "sin tener a día de hoy una alternativa clara a la supresión de este espacio".

Sorprende también, tal y como señala Elena Estévez, la falta de claridad en la propuesta que afecta a las casas que están a distinto nivel de la calzada próximas al lavadero "ya que tal y como se recoge en el proyecto queda todo anivel, parece que tapiando las ventanas y puertas de planta baja de estas viviendas en donde se colocará adoquín de granito dejando igual la pendiente que tiene el terreno, sin hacer un muro de contención, sin valorar ni siquiera la posibilidad de hacer una pasarela".

Le sorprende al PP que cuando se presentó el proyecto en la mencionada comsión informativa y la concejala del grupo popular María Blanco preguntó si el gobierno local le daba el visto al proyecto tal y como aparecía en los planos, el portavoz del bipartito, Xosé Leal, dijera que "por supuesto, sí, que lo respaldaban totalmente como está".

Desde el PP consideran que el proyecto es muy mejorable, que no responde a las demandas de los vecinos de Beluso que llevan años esperando por mejorar las medidas de seguridad de un vial muy transitado y con un volumen importante de tráfico a lo largo de todo el año, ya que es el único vial de acceso al cementerio, iglesia, playas y Cabo Udra. "No se puede suprimir un aparcamiento sin tener claro en donde se va a habilitar otro espacio similar, no se puede empezar la casa por el tejado; el papel aguanta todo pero otra cosa distinta es la realidad", dicen los populares. Por otra parte añaden que se está hablando de un proyecto de 571.912 euros para un tramo de 400 metros "que no da respuesta a lo que quieren los vecinos, sino que por el contrario genera dudas y agrava el tránsito por este vial". Instan al gobierno a que ponga en conocimiento de la Diputación todas estas cuestiones y se mejora el proyecto.