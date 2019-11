Carta de un moañés en el Día contra la Violencia de Género

Buenos días brother....., Fui al ayuntamiento de Moaña a reunirme con nuestro padre, bueno con esa persona que tuvo sexo con nuestra madre, porque padre......, después de vivir en primera persona lo que significa, nada de nada. Te preguntarás porque fui. Pues bien, este hombre después de veinte años sin tener contacto contigo, después de haber sido denunciado por no pagar vuestra pensión de alimentos, después de desentenderse como padre y tras años de procesos judiciales para que le embargaran su pensión como Mecánico Naval Mayor (no una pensión cualquiera) pensión que alternaba con campañas en barcos que le pagaban en "B" de cuyos viajes el muestra fotos en China y otros lugares y decidir pagar su deuda poquito a poco, no fuera a ser que se quedara él sin comer, mientras ahí en casa nuestra madre hacía horas de costura nocturna para salir adelante...., Después de que el día de tu funeral en Moaña le pidieran dinero para colaborar en los gastos de una misa y respondiera: "NI UN EURO...." y decirme en el Ayuntamiento: "ah, ya te lo han contado..." mientras sonreía. Después de reconocer ante la abogada del ayuntamiento que daba palizas constantemente a su ex-mujer y a sus hijos y que en una de ellas mató un feto de casi siete meses de embarazo y mando en la ambulancia a su hijo de 14 años y él ni aparecer por el hospital ....., después de decir que hizo mirar a sus hijos de 11, 12 y 13 años como él cortaba con una motosierra los muebles de su dormitorio de matrimonio mientras nosotros no sabíamos si iba a cortar también a nuestra madre o incluso a nosotros, alegando que "bueno... los muebles los había comprado é"l, después de reconocer todas estas atrocidades que parecen sacadas de una película de terror pero que son reales y que la propia letrada del Concello pudo escuchar, creo que atónita. Lejos de pedir perdón y honrar tu muerte, aparece pidiendo sus derechos como padre ante una posible indemnización por el accidente de tráfico.

Lo triste es que le corresponde..., que por ley aunque no haya ejercido de padre, le corresponde, que aunque fallara en sus obligaciones le corresponde, que aunque haya torturado y maltratado a una familia, le corresponde.....Así son las leyes y así es su ética...

Decía que no venía a por dinero y le pedí ir al notario y firmar una renuncia a cualquier indemnización y respondió que NO, que si le correspondía.......le dije que si tenía dignidad no podía reclamar ningún dinero al seguro y que nadie crea que sería para repartir más entre los demás porque su parte es atribuida como padre y al renunciar este al seguro, Nadie mas podría cobrarla.....

Es indecente......., es atroz y es deleznable. Estoy seguro de que Dios no querrá que este hombre disfrute de un dinero manchado por la muerte de su hijo al que no cuidó, ni del que se preocupo.

POR FAVOR, Necesito que esto trascienda, que compartáis lo más extensamente posible y si alguien tiene contactos en la prensa, que lo publiquen.....

Necesitamos cambiar las leyes ya...!!! un padre que ha sido condenado por no pagar una pensión de alimentos no puede exigir dinero de la muerte de su hijo.

Vecinos de Moaña ......recen por el alma de este hombre porque esa podredumbre solo la salvará un milagro....

Te echo de menos Brother, aunque te siento tan cerca. Se que tú me das fuerza para soportar todo esto.