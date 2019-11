Santa Cecilia inunda O Morrazo

Más de 120 músicos de la comarca participaron ayer en los conciertos que las respectivas bandas de música de Cangas, Moaña y Bueu ofrecieron en honor a su patrona, Santa Cecilia. Las agrupaciones presentaron un repertorio en el que llevaban trabajando desde el verano y lleno de sorpresas.

En Cangas el concierto de la Banda de Música Bellas Artes contó con un repertorio de temas de los años 80. Los componentes, dirigidos por Humberto Carballo, interpretaron versiones de grupos como Queen, Village People o Abba, además de clásicos del pop como Nino Bravo o Michael Jackson.

El concierto en el Auditorio municipal contó con una segunda parte protagonizada por el Coro Popular de Santa Icía.

En lo que respecta a la Banda de Música Artística de Bueu, se subió al escenario del Centro Social do Mar. Bajo la batuta de Víctor Manuel López los componentes interpretaron temas conocidos de pop y rock como "Smoke on the water", de Deep Purple, versiones de Queen, de Mocedades o de Raphael. El concierto comenzó con una actuación de la Banda-Escuela y la formación principal arrancó tocando el conocido "What a Wonderful World", de Louis Armstrong.

En Moaña la Banda de Música Airiños do Morrazo llevó a cabo el concierto en honor a la patrona de los músicos en las instalaciones del CEIP Reibón. El evento se tituló "Dende a Península Ibérica ata Latinoamérica". Los músicos dirigidos por David Pérez interpretaron obras de la tradición andaluza, con influencias árabes, y de otras tradiciones musicales de la península como Galicia o Portugal. El apartado americano lo protagonizó la obra "El Camino Real (Fantasía Latina)", del Alfred Reed.