El temporal vuelve a provocar cortes de luz en Meira, Domaio y Quintela

El problema de los apagones se repite en Moaña y es una constante desde el pasado puente del 1 de noviembre. Después del corte ocurrido el jueves en Tirán, San Martiño e incluso parte de Coiro (Cangas), ayer el municipio amaneció sin luz en varios barrios de la parroquia de Meira como Isamil, A Guía o Moureira. También afectó el corte a zonas de la parroquia de Domaio y en el barrio de Quintela.

De hecho, la mayor parte de los problemas a primera hora se concentraron en colegios como el CEIP A Guía y el CEIP Quintela, pues los pequeños que acuden al Plan Madruga no tenían luz y tuvieron que estar con las monitoras a oscuras hasta que regresó el suministro, debido a que todavía era de noche.

El aviso se produjo alrededor de las 8.30 horas y personal de la empresa eléctrica consiguió reponer el servicio en poco más de una hora. Desde la compañía están analizando lo ocurrido y apuntan a que se debe a las incidencias del temporal, que afectó a las redes de suministro eléctrico.

Aunque antes de las 10.00 horas ya había vuelto la luz en todo Moaña, los cortes pequeños volvieron a registrarse varias veces y antes de las cuatro de la tarde se repitieron los apagones de mayor calado, tanto en Meira como en Quintela, por lo menos. Muchos de los afectados llamaron incluso a la Policía Local para tratar de enterarse de lo que ocurría.

Ya de tarde los más perjudicados fueron los negocios. En peluquerías o tiendas de Quintela, por ejemplo, se quejaban de que tenían que estar parados por no tener electricidad. Este corte también duró alrededor de una hora. Lamentan además que la situación se repite cada poco tiempo desde el puente de Todos los Santos.

Al enfado de muchos comerciantes por esta sucesión de problemas eléctricos se sumaba el de vecinos. "Se nos estropean los electrodomésticos con tanta bajada y subida de tensión", se quejaba un residente de Meira a primera hora de la tarde.

Además, los apagones de ayer que afectaron a cientos de viviendas se sumaban a lo ocurrido a primera hora de la tarde del jueves, cuando hasta 2.000 viviendas estuvieron sin luz durante una hora tras una avería ocurrida en el transformador de un particular. Se originó incluso un pequeño incendio en esa instalación obligando a acudir a los Bombeiros do Morrazo y a agentes de la Policía Local, aunque cuando llegaron no se encontraron llama y solo olor a quemado. El incidente ocurrió en el lugar de A Pandiña.

El jueves perdieron el suministro eléctrico prácticamente toda la parroquia de Tirán, Abelendo, Broullón, Berducedo, Cruceiro, A Xalde, Paradela, O Casal, Ameixoada o A Marrúa en Moaña. En Coiro afectó a Xielas entre otros lugares.

Alrededor de las 14.30 horas las viviendas fueron recuperando la luz poco a poco. El supermercado Lidl, por ejemplo, tuvo que cerrar temporalmente a consecuencia del apagón.

El comienzo

Los problemas eléctricos en Moaña de este otoño comenzaron durante el puente del 1 de noviembre. Entonces fueron apagones nocturnos en zonas de las parroquias de Meira y Domaio y en barrios como Abelendo y Quintela. Se repitieron cada velada desde la noche del jueves 31, entre las 23.00 y las 03.00 horas de la madrugada, y se prolongaron de la misma forma hasta el propio domingo.

Este otoño empieza a fallar un suministro eléctrico que había mejorado mucho en los últimos años desde la construcción de la nueva subestación de Cangas y la renovación de las líneas.