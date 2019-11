Bueu prepara unha nova edición do seu programa "Os gozosos anos 30"

A Concellería de Cultura de Bueu levará a iniciativa "Os gozosos anos 30" á próxima edición da feira galega das industrias culturais, Culturgal. A presenza deste programa dentro do posto da Deputación de Pontevedra sirve ademais para que o responsable municipal de Cultura, Xosé Leal, avance que o ano que vén volverá haber un programa de actividades vencellado a esta época. Probablemente será entre o 11 e 17 de abril, sinala Leal.

O Culturgal terá lugar a vindeira fin de semana en Pontevedra e Bueu estará dentro do posto que a Deputación pon á disposición dos concellos. Xosé Leal explicará a filosofía deste evento, que incluíu conferencias, exposicións, homenaxes e unha festa de época que serviu para ambientar a Praza Massó como se estivese nos anos da II República. A razón pola cal desde a Concellería de Cultura apostan por recuperar esta época da historia da vila débese a que durante eses anos Bueu foi punto de encontro de numerosos intelectuais e artistas, como Rómulo Gallegos, Maruja Mallo, José Suárez, Federico Ribas ou Gonzalo Torrente Ballester, cuxa triloxía "Los gozos y las sombras" inspira o título desta iniciativa.

O concelleiro de Cultura estará acompañado polos integrantes de Polo Correo do Vento, que se encargaron da elaboración dun libro infantil e un espectáculo de contacontos que amosa aqueles primeiros anos da década de 1930.

A presentación será probablemente na tarde do sábado 30 de novembro e o Concello de Bueu aproveitará para proxectar un video da Festival Internacional de Curtametraxes (FICBueu), co que quere manter a liña de promocionar os grandes eventos que desenvolven algúns dos colectivos máis importantes do municipio.

Ao longo destes anos Bueu presentou no Culturgal o propio FIC, a festa das alfombras florais, a revista de Os Galos, os certames Matilde Bares e Johan Carballeira, a iniciativa Ermelo Cerne do Morrazo, o libro "Travesía por tres momentos da historia de Bueu" ou unha presentación conxunta sobre o jazz no Morrazo.