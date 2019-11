El PP habla de "pasotismo" en el acceso al CEIP Tirán

El PP moañés critica que en la comisión de Mobilidade Rodrigo Currás no garantizase una solución para el camino escolar de Tirán antes de su comparecencia solicitada en el pleno de este mes. Recuerdan, desde el PP, el "caos y malestar de padres y vecinos" durante estos meses y entienden que la falta de soluciones todavía se debe a un "pasotismo inaceptable" ante una situación que mantiene enfrentados a vecinos, colectivos y comunidad escolar y que según el PP provocó ya "accidentes y daños mecánicos". Para el principal partido de la oposición el edil echa "balones fuera" al hacer depender la solución de un informe de la Policía Local. Insiste en que este vial es "un fraude" y no entiende que el 28 de noviembre no haya una solución.