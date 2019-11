Auxiliares del naval afectados por impagos se manifiestan el día 30 por el centro de Moaña

Los empresarios de O Morrazo auxiliares del sector naval que acumulan desde hace años impagos de los grandes astilleros y que se unieron en una plataforma de afectados saldrán a la calle tras más de tres años demandando una solución. Se manifestarán el sábado 30 de noviembre por las calles de Moaña. Además de conseguir el apoyo de los grupos políticos de la comarca para sus demandas y para participar en la protesta, esta misma semana volvieron a lograr el respaldo de las tres principales centrales sindicales del sector: CIG, UGT y CC OO.

La protesta partirá a las 19.00 horas de los jardines del Concello de Moaña, de donde son buena parte de los afectados. Los asistentes recorrerán la calle Ramón Cabanillas hasta la rotonda del Portal do Almacén para bajar hacia O Con y recorrer Concepción Arenal para regresar al Concello.

Este mismo martes estos empresarios agrupados en una plataforma participaron en la jornada de protestas de los trabajadores del astillero vigués Hijos de J. Barreras en la que apremiaron al Consejo de Administración de la empresa a que tome decisiones no solo hacia la venta de la misma, sino también para "reactivar la carga de trabajo".

El portavoz de estos auxiliares, Balbino Barcia, criticó en los últimos días las ayudas anunciadas por el presidente de la Xunta para la industria que trabaja para Barreras y que se ve afectada por esta crisis. Asegura que es una línea de crédito que no sirve para los pequeños empresarios, pues uno de los requisitos es no tener deudas con Hacienda ni con la Seguridad Social. "Pero si no nos pagaron los trabajos a las empresas es imposible que no tengamos estas deudas", argumenta Barcia.

Reunión

Por otro lado, la Plataforma de Afectados convoca a empresarios auxiliares con este mismo problema a una reunión este sábado, 23 de noviembre, a las 19.00 horas en el Concello de Moaña. En esta cita planificarán la manifestación prevista para una semana después.

También entregará a los asistentes toda la información del Igape sobre los préstamos a afectados por la crisis de Barreras, por si hay interesados que se puedan acoger a ellos.