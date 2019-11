ACE advierte de que el plan para un súper en A Rúa contradice el borrador del PXOM

Consenso. Esa es la apuesta que quiere hacer el grupo municipal de Alternativa Canguesa de Esquerdas para el plan de la sociedad mercantil Amgecabe SL de ubicar un supermercado en una parcela en A Rúa, en las inmediaciones de la rotonda del Gordo. La formación que gobierna Cangas en coalición con el PSdeG-PSOE quiere alcanzar una postura común a este respecto con sus socios de gobierno, pero también con el resto de grupos municipales en una cuestión que se considera de capital importancia para el municipio. Y advierte asimismo de que la propuesta de modificación puntual que se ha presentado en el concello entra en contradicción con el borrador que se está elaborando del futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), por lo que también apunta a la necesidad de solicitar un informe al equipo redactor.

El edil de Facenda, Rexime Interior e Transportes, Mariano Abalo, asegura que la intención del grupo de gobierno es unificar una postura, pero también emplaza al resto de formaciones con presencia en la corporación de Cangas a que hagan pública su postura para poder abrir el debate. Recuerda asimismo que actualmente la ordenanza municipal no solo no contempla sino que es "diametralmente opuesta" a la instalación de superficies comerciales en la zona al ser considerada de suelo rústico, razón por la que se está promoviendo una modificación puntual de las Normas Subsidiarias.

El otro aspecto que destaca Abalo es que el propio borrador del PXOM en el que se está trabajando tampoco contempla esos usos, un aspecto que en todo caso podría ser modificado en la elaboración del documento. La zona estaría inicialmente reservada a actividades relacionadas con la movilidad, lo que daría cabida a infraestructuras como una posible estación de autobuses o incluso una gasolinera.

La modificación puntual que se ha presentado en el concello y que deberá ser aprobada en pleno afecta a un área de 58.838 metros cuadrados en A Rúa, para que pase de ser considerada suelo rústico a superficie comercial, y así poder dar cabida a la instalación de un supermercado. El plazo para la ejecución de las obras de edificación y las actuaciones complementarias, además de las de urbanización se establece en tres años, una vez se apruebe de forma definitiva la modificación.

Desinterés de Mercadona

Inicialmente la tramitación de esta modificación se vinculó al interés de Mercadona por instalarse en Cangas, pero en días pasados un portavoz del grupo que preside Juan Roig desmintió el interés en esa parcela y manifestó asimismo que no hay planes a corto plazo para abrir supermercado en el municipio. Sin embargo, el hecho de que Mercadona no contemple la idea de ubicarse en ese solar no supone que el proceso se vaya a paralizar, ya que el área resulta enormemente atractiva por superficie, ubicación y por estar excelentemente comunicada, para otras empresas.