El PP insta al Concello a licitar en tres meses la piscina municipal "A Balea"

El grupo municipal del PP insta al Concello de Cangas a licitar un nuevo contrato de la gestión de la piscina municipal "A Balea", en el periodo de tres meses, donde prime la mejora de la calidad de los servicios prestados y corrija las deficiencias.

El PP recuerda que en 2017 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anuló el concurso donde se adjudicaba a la UTE Soom Management-Estroade la gestión la Piscina municipal, por no respetar una regla esencial del procedimiento. Cuando el citado tribunal dictó el auto, desde el Concello de Cangas no se planteó ningún recurso, por lo que la decisión adquirió firmeza. Después de dos años, la junta de gobierno local decidió prorrogar el contrato a la empresa , para que continúe con la gestión de la piscina, a pesar del auto del citado tribunal y con el informe negativo de intervención. También señala el PP que el modelo de gestión que se establece en el contrato no parece el más idóneo para los intereses del Concello de Cangas, ya que la fórmula contractual establece un pago fijo por parte del Concello a la concesionaria independientemente del número de usuarios que tenga la piscina. El PP considera que es necesario licitar nuevamente la explotación.