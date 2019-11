El PP exige a Portos que retire los tres contenedores instalados en el muelle de Aldán antes de hacer nada

El grupo municipal del PP demanda que, antes de que se haga nada en el puerto de Aldán, se retiren los tres contenedores existentes como muestra de buena voluntad. Exige a Portos de Galicia que remita al Concello un plano de lo que tiene pensado realizar y encima de todo el PP considera que la única forma de que "esta instalación chapucera tenga característica provisional" es que Portos adquiera el compromiso formal y con plazos y presupuesto de una nueva instalación que englobe las casetas y la lonja.

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, José Enrique Sotelo, afirma que estas condiciones, a día de hoy, no se dan. Y añade que mientras no exista un consenso, no solo con la cofradía, sino también con los vecinos, "no daremos nuestro apoyo a ninguna chapuza más".

Mantiene Sotelo que si el PP de Cangas no tomara las medidas que tomó, hoy el puerto de Aldán, "por culpa de un proyecto chapucero de Portos y la connivencia del alcalde de Cangas y del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Aldán, perdería el encanto que tiene y dejaría de ser uno de los lugares más visitados de O Morrazo".

Recuerda también el dirigente popular que ACE y Avante! (partido este último que ahora habla de diálogo y necesidad del edificio de la nueva lonja) que formaban parte del gobierno en el pasado mandato, con la complicidad del patrón mayor, impidieron, al negar la junta de gobierno de la que formaban parte, la licencia, que Aldán tuviera una nueva lonja y que 682.000 euros, que era el presupuesto de la obra, se fueran por la borda. "Ahora piden urgencia en las obras y con el habitual victimismo caribeño, falta de diálogo, diálogo que no tuvieron cuando el PP de Cangas pidió por urgencia en un pleno que se paralizara la colocación de contenedores y que se exigiera a Portos de Galicia un proyecto con los plazos y dinero. No era urgente, según ellos, y votaron en contra. Avante!, también".

José Enrique Sotelo manifiesta que desde el PP de Cangas siempre se defendió que la pesca, en este caso de bajura, es una actividad económica importante para Cangas y como tal actividad económica debe tener las instalaciones que la ley exige y que en Aldán, por culpa de los que ahora exigen "instalación xa" y que tuvieron en sus manos en el año 2016 la oportunidad de facilitar que el Puerto de Aldán las tuviera y se negaron.

Propuesta de esta semana

El alcalde de Cangas acompañó esta semana a la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, al muelle de Aldán.

El regidor local había sido llamado, junto con la concejala de Mar, la socialista Sagrario Martínez, a una reunión en la que Susana Lenguas expuso el nuevo plan para el puerto de Aldán. Y no se apea de los contenedores, aunque insiste en su provisionalidad.

La intención es vaciar el kiosco que ocupaba antes el restaurante y dividirlo en cuatro casetas para destinarlo al uso de los navalleiros Después se instalarían pegados a la lonja seis contenedores, que se "tunearían" con pinturas, incluso se habla de grafitis.