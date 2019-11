Barcia asegura que los préstamos de la Xunta al naval por la crisis de Barreras "no valen"

El portavoz de la Plataforma de afectados por los impagos del naval en Moaña, Balbino Barcia, responde al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre las ayudas, anunciadas en campaña electoral, por la crisis del astillero Barreras para que los empresarios afectados de la industria auxiliar pudieran empezar a trabajar. Señala que estas ayudas no valen y que es "como si fueras a un banco. No valen para los pequeños empresarios para entrar en una línea de crédito porque uno de los requisitos es no tener deudas con Hacienda y con la Seguridad Social.

Balbino Barcia se pregunta "¿si no nos pagaron los trabajos a las empresas cómo vamos a pagar a la Seguridad Social y a Hacienda. Sihuboque pagar, fue a los obreros para que pudieran comer".

Reconoce que con estas ayudas podrán trabajar dos o tres de las empresas más grandes que tienen un fondo, pero ni la pequeñas, por lo que considera que el anuncio de esta línea exprés de préstamos es "vender humo y engañar a la gente". Insiste en que con estas ayudas solo se pueden beneficiar los que tienen capital y están al día de pagos.

La línea exprés de préstamos fue anunciada el pasado día 6 de noviembre por la Xunta. Se trata de préstamos a cargo del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que se habilitaron pensando en el efecto dominó sobre la industria auxiliar del naval que iba a tener el bloqueo en el gran astillero Barreras por los impagos del proyecto de los dos cruceros de Havila para Noruega, por problemas en la financiación de la armadora y de sobrecoste.

Los préstamos van desde los 50.000 euros hasta el millón y están incluidos dentro de una partida general del Igape, activa hasta 2021.La Consellería de Economía, que articuló la medida, considera que podían aliviar las dificultades económicas de la industria auxiliar del naval.

Sin entrevista con Feijóo

No opina igual el moañés y empresario afectado por los impagos el naval, Balbino Barcia,que asegura que gestionó en el Igape la posibilidad de que se les adelante el dinero para poder pagar a Hacienda y a la Seguridad Social y después otorguen el total de las ayudas. Asegura que a la gente hay que hablarle claro, no crear una ilusión que después no se puede cumplir. Barcia asegura que también se puede pedir un aplazamiento de deudas, una solución que ya se ha realizado en alguna ocasión, "pero tiene que haber voluntad política". Recuerda que se van a cumplir cuatro años desde que solicitó una entrevista a Feijóo, sin que hubiera una respuesta y que desde Moaña, el portavoz del PP, José Fervenza, "hace lo que puede, que me consta porque es un luchador, pero el trabajo hay que hacerlo en Santiago".