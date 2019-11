Avante! desmiente que apoye la instalación de contenedores en el puerto de Aldán

Avante! desmiente que esté de acuerdo con el proyecto provisional de Portos de Galicia para el muelle de Aldán, si bien, en la reunión mantenida con todos los portavoces municipales y la asociación vecinal Espiñeira-Aldán, sí se mostró partidaria de una solución provisional a la falta de dotaciones adecuadas para los marineros. De hecho, basta recordar que la presidenta del citado colectivo vecinal, Esperanza Santomé, se marchó de la reunión porque una de las concejalas de Avante! se había reído de sus argumentos para rechazar la presencia de contenedores en el puerto de Aldán.

Ahora Avante! manifiesta que FARO DE VIGO traslada una información falsa. Aclara que su posicionamiento respecto a esta polémica no cambió, que nadie del gobierno se puso en contacto con ellos para exponer el proyecto (es competencia de Portos de Galicia, no del Concello, que no había sido invitado hasta el jueves a esas reuniones entre la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, y el presidente de la Cofradía de Pescadores). Mantiene Avante! que no puede respaldar lo que desconoce.

Afirma que su posicionamiento es el de dialogar para buscar soluciones al problema de los contenedores el puerto de Aldán, que es necesario que se licite el nuevo edificio de la lonja, pendiente y comprometido por Portos de Galicia desde hace 10 años, para acondicionar la zona y evitar los contenedores. Añade que esta solución que presenta Portos de Galicia no es más que un mal parche que no cumple con la delimitación de Espacios y Usos Portuarios d el Puerto de Aldán y no satisface a nadie. Exige a la Consellería do Mar e a Portos que leven a cabo coa máxima premura o proyecto definitivo coa construcción do edifico da lonja como espacio de almacenamiento para marineros.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, se mantiene en que Avante! en la mencionada reunión de portavoces vio la instalación de contenedores como una solución provisional, como todos la ven en estos momentos. Asegura que recuerda perfectamente esa reunión en la que la presidenta del colectivo vecinal se marchó sintiéndose agraviada.