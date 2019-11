La mejor imagen de la diabetes

La Asociación de nenas, nenos e xente nova con diabetes de Galicia (Anedia) abrió ayer en la Capela do Hospital y con motivo del Día Mundial de la Diabetes, la exposición fotográfica "Que a diabetes non te pare" con instantáneas de niños con esta enfermedad practicando sus deportes. Ni el temporal pudo con Anedia para dar visibilidad a esta enfermedad

Anedia cuenta desde hace una semana con un local propio cedido por el Concello en el Centro Sociocultural (antigua Casa del Mar) y al frente del mismo está Dolores Dacosta, madre de un adolescente con diabetes, y directiva de esta Asociación de nenas, nenos e xente nova con diabetes de Galicia. Ayer, Anedia abrió en la Capela do Hospital, contra viento y marea, la primera exposición fotográfica en la localidad "Que a diabetes non te pare", con motivo del Día Mundial de la Diabetes, y que podrá visitarse este fin de semana y también el siguiente.

La exposición muestra una veintena de fotografías de niños del colectivo y otros realizando sus deportes como la natación sincronizada, surf, rugby, fútbol o escalada, como una manera de visibilizar la diabetes tipo 1, que empieza en niños porque el páncreas no funciona y que que se diferencia de la del tipo 2 que se produce en gente mayor por sedentarismo, mala alimentación o una disfunción. Dolores Dacosta explica que las personas con tipo 1 hacen el páncreas desde fuera, bien con insulina, controlando los hidratos o el nivel de ejercicio durante las 24 horas: "Esto no se para a las once de la noche cuando nos vamos a dormir, sino que los diabéticos se controlan las 24 horas del día, de madrugada si padecen una hipo o una hiperglucemia".

Desde Anedia, que tiene su sede en Pontevedra , su presidenta, María José Rego, asegura que están reclamando más educación en diabetes, ya que falta personal formado. Pone como ejemplo que en el áera de Vigo solo hay un pediatra que atiende a ños niños diabéticos "¿pero qué pasa si él falta?".Asegura que desde septiembre en este área hubo 6 casos nuevos, al menos que sepa la asociación. En cuanto a O Morrazo, Dolores Dacosta asegura que al menos en Cangas y en Moaña, hay uno o dos casos por centro escolar, incluidos institutos.